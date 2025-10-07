Viešųjų pirkimų rezultatai – įspūdingi

2021 m. Klaipėdos viešųjų pirkimų apimtys siekė 31,5 mln. eurų, 2022 m. – 47,2 mln., 2023 m. – 40,4 mln. eurų, o jau 2024 m. šis skaičius padvigubėjo.
Pernai savivaldybės viešųjų pirkimų rodikliai buvo 83,6 mln. eurų, o per tris šių metų mėnesius jau nupirkta darbų ir paslaugų už 64,7 mln. eurų.
„Jei viskas sėkmingai pavyks, manau, kad 2024 m. viešųjų pirkimų rodiklis bus viršytas“, – Kontrolės komiteto nariams teigė Klaipėdos savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Andrius Betingis.
80 proc. visų viešųjų pirkimų sudaro perkami darbai, 17 proc. – paslaugos.
Šiais metais mieste jau įvykę 54 viešieji pirkimai, 32 vykdomi, dar 15 – įvairiose stadijose.
Reikšmingiausi jų – Vasaros koncertų estrados pertvarka, Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas, darnaus judumo priemonių pritaikymas Taikos pr., Klaipėdos poliklinikos kapitalinis remontas, Ledo arenos statybos.
Kas nutiko, kad 2024 m. viešųjų pirkimų suma buvo dvigubai didesnė nei 2023-iaisiais?
Anot A. Betingio, viešųjų pirkimų skaičius labai panašus būna kiekvienais metais, o pirkimų vertės priklauso nuo to, kokio dydžio tie pirkimai yra.
Sumų padidėjimą veikiausiai lėmė didesnės pirkimų vertės.
2021 m. Klaipėdos savivaldybėje kone kas antras pirkimas pasibaigdavo be rezultatų.
Tais metais Lietuvoje neįvykusių pirkimų skaičius siekė 29 proc., o Klaipėdoje – 40 proc.
2022–2023 m. neįvykusių viešųjų pirkimų vidurkis dar gerokai viršydavo Lietuvos vidurkį, o pernai situacija pagerėjo ir šiemet Klaipėdoje neįvykusių viešųjų pirkimų priskaičiuojama tik 16,6 proc. (Lietuvos vidurkis – 24 proc.).
„Kodėl neįvykdavo pirkimai? Yra trys priežastys. Pirmoji – nebuvo pasiūlymų, antroji – atmesti visi pasiūlymai dėl per didelės kainos ir trečioji – kai pati perkančioji organizacija nutraukdavo pirkimą dėl pirkimo sąlygų netikslumo ir panašiai. Bet daugiausiai dominavo pirmos dvi priežastys“, – teigė A. Betingis.
Remiantis savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus pateiktais duomenimis, vidutinis konkurso dalyvių skaičius šiemet viršija septynis.
