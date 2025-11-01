Vėl kertasi pėsčiųjų ir dviratininkų keliai

Teko trauktis į šoną
Nors Klaipėdos šaligatviai iš pirmo žvilgsnio atrodo tvarkingai, dalis miestiečių pastebi, kad kai kurie projektavimo sprendimai yra ne visai logiški.
Pasitaiko vietų, kur susikerta dviračių ir pėsčiųjų takai – toks sprendimas užfiksuotas ir naujai nutiesto tako nuotraukoje.
„Kai kur eini tiesiai ir staiga tenka peršokti į kitą pusę – jokio aiškumo, jokios logikos“, – viešai piktinosi klaipėdietė Salvija.
Kiti pridūrė, kad tokiose vietose ypač nesaugu žmonėms su regos negalia.
„Prie Žardės stotelės pėstieji, dviratininkai ir paspirtukininkai nuolat susikerta – būna tikras chaosas. Ne sykį teko trauktis į šoną, kad neatsitrenktų dviratininkas“, – pasakojo Laima.
Kiti klaipėdiečiai ragino į situaciją žiūrėti plačiau – anot jų, svarbiausia tarpusavio pagarba.
„Tokios vietos visada egzistuos, svarbu, kad visi – ir pėstieji, ir dviratininkai – būtų atidesni vieni kitiems“, – teigė Evaldas, pastebėjęs, jog kitose šalyse tokie konfliktai sprendžiami paprastu susitarimu.
Funkcionalumas – svarbiausias
Klaipėdos savivaldybės Miesto vystymo ir priežiūros departamento Statybos skyriaus patarėja Inesa Gustaitienė tvirtino, kad kai kuriose vietose nauji takai gali kelti klausimų ar atrodyti neįprastai, tačiau į gyventojų pastabas visada atsižvelgiama.
Jau kreipėmės į projektuotojus bei rangovus, kad sprendiniai būtų pakoreguoti.
„Visgi projektai planuojami atsižvelgiant į saugumo, patogumo ir techninius reikalavimus. Visada vertiname gyventojų pastabas – jos padeda mums tobulinti sprendimus ateityje, todėl pagal technines galimybes stengiamės į jas atsižvelgti“, – pažymėjo I. Gustaitienė.
Pasak jos, funkcionalumas ir saugumas yra vieni svarbiausių kriterijų planuojant tokius projektus.
„Stengiamės, kad takai būtų patogūs ir saugūs visiems – ypač žmonėms, turintiems regos ar judėjimo negalią. Tokie aspektai vertinami tiek projektavimo, tiek įgyvendinimo etapuose. Jei konkrečiai kalbame apie klaipėdiečio užfiksuotą naujai nutiestą taką Klaipėdoje – šio tako įgyvendinimas dar nėra baigtas, tačiau jau kreipėmės į projektuotojus bei rangovus, kad sprendiniai būtų pakoreguoti, nes jie yra tikrai nelogiški“, – teigė I. Gustaitienė.
Atsižvelgia į pastabas
Pasak I. Gustaitienės, savivaldybė sulaukia įvairių gyventojų pastebėjimų dėl pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros.
Visi atvejai analizuojami, o pagrįstos pastabos padeda tobulinti sprendimus ir planuoti patogesnę bei saugesnę aplinką visiems eismo dalyviams.
Dviračių takų trasos parenkamos atsižvelgiant į esamas eismo sąlygas, techninius ir teritorinius apribojimus.
„Kai kuriose vietose takas pereina iš vienos pusės į kitą dėl inžinerinių tinklų, įvažų, šlaitų, medžių ar kitų infrastruktūros elementų (ties sankryžomis, ties keleivių viešojo transporto laukimo stotelėmis, šviesoforais), kurie trukdo užtikrinti reikiamą saugų takų plotį“, – teigė skyriaus patarėja.
Ji tvirtino, kad tokie sprendimai priimami siekiant išlaikyti takų tęstinumą ir užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, o gyventojų pastabos visais atvejais yra vertinamos ir perduodamos atsakingiems specialistams.
„Esant poreikiui, kai kurie sprendimai, atsižvelgus į technines galimybes, peržiūrimi ir koreguojami. Siekiame, kad miesto infrastruktūra būtų ne tik techniškai tvarkinga, bet ir patogi bei saugi visiems eismo dalyviams“, – aiškino I. Gustaitienė.
