Varžybose – rekordinis lankininkų būrys

Svečiai – iš Latvijos
Klaipėdos lankininkų klubo organizuojama „Klaipėdos taurė“ uostamiestyje rengiama nuo 2014 metų ir jau tapo tradiciniu lankininkų sporto renginiu.
Į varžybas kasmet susirenka sportininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio.
Įprastai varžybose dalyvaudavo 30 lankininkų, tačiau šiemet organizatoriai tikisi jų sulaukti gerokai daugiau – apie 50.
Prie lietuvių sportininkų prisijungs ir svečiai iš Latvijos.
„Šių metų varžybose tikiuosi sulaukti daugiau naujų dalyvių pasirodymų – smagu, jei atsirastų naujų žmonių, norinčių išbandyti lankininkystę. Taip pat džiugu, kad prie varžybų prisijungs ir mūsų draugai iš Latvijos“, – atviravo Klaipėdos lankininkų klubo vykdančioji direktorė ir „Klaipėdos taurės“ organizatorė Laila Kuzmienė.
Šių metų varžybose tikiuosi sulaukti daugiau naujų dalyvių pasirodymų.
Kviečia išbandyti
Pažymėtina, kad augantis dalyvių skaičius rodo ir didėjantį susidomėjimą šia sporto šaka.
Šiemet varžybos taps ir projekto „Vienas lankas – daug širdžių“ dalimi. Jo metu į lankininkų bendruomenę kviečiami įsitraukti ir nauji žmonės.
Projektas suteikia galimybę ne tik susipažinti su šaudymo iš lanko sportu, bet ir iš arti pamatyti varžybų atmosferą, stebėti sportininkų pasirodymus bei patiems išbandyti šią sporto šaką.
Naujokams tai yra galimybė susipažinti su klubo nariais, geriau suprasti lankininkystę ir galbūt atrasti naują pomėgį bei aktyvią bendruomenę.
Trys kategorijos
Varžybos vyks Smiltynės sporto ir sveikatingumo bazėje, Smiltynės g. 13.
Lankininkai varžysis trijose kategorijose – olimpinių, paprastųjų ir skriemulinių lankų.
Šeštadienį 11 val. sportininkų laukia oficiali treniruotė, registracija ir techninė komisija. Po varžybų atidarymo prasidės kvalifikacinės rungtys, o vėliau – porų varžybos.
Sekmadienį nuo 11 val. vyks oficiali treniruotė, o vėliau lankininkai tęs kovą individualiosiose atkrentamosiose varžybose. Dieną vainikuos nugalėtojų apdovanojimai ir varžybų uždarymas.
Klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami užsukti į Smiltynę bei stebėti skirtingo amžiaus ir patirties sportininkus, kuriuos vienija tokia pati aistra – šaudymas iš lanko.
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