 Vandalai vis taikosi į tualetą

Vandalai vis taikosi į tualetą

2026-09-01 12:30
Klaudija Audickaitė

Pietiniame Klaipėdos rajone esantis viešasis tualetas, regis, tapo nuolatiniu vandalų taikiniu. Gyventojai pastebėjo, kad jis vėl nuverstas – tai jau nebe pirmas kartas, kai tenka spręsti šią problemą.

Vandalizmas: viešasis tualetas vėl buvo nuverstas ant šono – gyventojai įtaria, kad taip elgiasi jaunuoliai.
Vandalizmas: viešasis tualetas vėl buvo nuverstas ant šono – gyventojai įtaria, kad taip elgiasi jaunuoliai. / Smiltelės seniūnaitijos nuotr.

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Situacija kartojasi taip dažnai, kad tikslų skaičių jau sunku suskaičiuoti.

Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius neslepia – būtent šis tualetas nuverstas jau trečią ar ketvirtą kartą.

„Tai jau trečias ar ketvirtas kartas – nebesuskaičiuoju jau. Čia vandalizmas vyksta specialiai – eina pro šalį ir nuverčia“, – įtarė M. Bagdonavičius.

Tokie veiksmai, anot jo, leidžia manyti, kad tualetas niokojamas neatsitiktinai. Apie pasikartojančius incidentus kalba ir šalia gyvenantys žmonės.

Seniūnaitis pasakojo sulaukęs vienos gyventojos pastebėjimo, kad pro šią vietą eina jaunuolių grupė, kuri esą ir nuverčia tualetą.

Dėl pasikartojančių vandalizmo atvejų jau svarstoma tualetui ieškoti kitos vietos.

„Galvoju keisti vietą, jei ten taip jis visada yra niokojamas. Gal arčiau I. Simonaitytės kalno pastatyti“, – svarstė M. Bagdonavičius.

Toks sprendimas, anot jo, galėtų būti viena išeičių, jei dabartinėje vietoje problema ir toliau kartosis.

Šiame straipsnyje:
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