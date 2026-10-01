Vaikų žaidimų aikštelė laikinai neveiks

Klaipėdietė Monika skundėsi, kad su drauge ir vaikais savaitgalį atvykusi į „Minimelts“ parke esančią žaidimų aikštelę, į ją patekti negalėjo.
„Vaikams tai puiki žaidimų aikštelė, dažnai atvykstame čia pabūti, ypač kai būna geri orai. Nustebome pamačiusios, kad beveik visa aikštelė užtverta tvora. Nusivylėme ir išėjome. Gaila, bet neradome jokios informacijos, nei dėl kokių priežasčių aikštelė neveiks, nei kiek ilgai ji bus uždaryta“, – pasakojo Monika.
Moterys su vaikais nusprendė ieškoti kitos vietos ir išvyko į Danės skvere, netoli muzikinio fontano, esančią vaikų žaidimų aikštelę.
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Jolanta Mickevičienė paaiškino, kodėl šiuo metu aikštelė neveikia.
„Statinių administravimo skyrius vykdo „Minimelts“ parke esančios vaikų žaidimų aikštelės priežiūrą ir šiuo metu atlieka šios aikštelės dangos remonto darbus. Rangovas bendrovė „Ekonomus“ užsakė pagaminti 130 kvadratinių metrų dangos plytelių, kurios bus pristatytos šią savaitę. Artėjančią savaitę planuojami susidėvėjusios dangos keitimo darbai. Kad nekeltų pavojaus, vaikų saugumui užtikrinti aikštelė laikinai yra užtverta“, – nurodė J. Mickevičienė.
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