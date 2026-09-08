 Vaikų pamėgta vieta – nesaugi

Vaikų pamėgta vieta – nesaugi

2026-09-08 14:59
Klaudija Audickaitė

Iš pirmo žvilgsnio apleista ir nesaugi vieta vaikams tapo visai įdomi. Tačiau vietiniai gyventojai sunerimo, pastebėję prie Baltijos pr. 29 daugiabučio žaidžiančius ir aplink vieną objektą landžiojančius vaikus.

Skundėsi: ši apleista vieta gyventojams kelia nerimą dėl mažųjų saugumo.

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Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdiečiams užkliuvo prie namo esantis objektas.

Pasak vienos gyventojos, čia ji pastebėjo žaidžiančius vaikus, kurie ne tik lakstė aplinkui, bet ir landžiojo į šį objektą.

Klaipėdietei kilo klausimas, kodėl ši vieta iki šiol atrodo apleista ir nėra sutvarkyta.

„Mačiau praeidama, kad ten tolumoje vaikai žaidė ir lakstė aplinkui tą vietą, landžiojo ten. Nesupratau, kas ten per vieta, kodėl tie vaikai lenda ir kodėl jos niekas nesutvarko. Ji tokia apleista atrodo, o dar vaikai ten landžioja – juk dar susižeis kada“, – nerimavo klaipėdietė.

Gyventojos teigimu, labiausiai nerimą kelia tai, kad vaikams ši vieta atrodo patraukli būtent dėl galimybės joje landžioti ir žaisti.

Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atstovų teigimu, Baltijos pr. 29 daugiabutį administruoja bendrija „Jubiliejus“.

„Vadovui išsiųstas reikalavimas, įpareigojantis sutvarkyti objektą taip, kad jis nekeltų grėsmės vaikams bei kitiems asmenims. Esame įsitikinę, kad ši vieta vaikams nėra tinkama bei saugi vaikų žaidimams“, – tvirtino skyriaus atstovai.

Šiame straipsnyje:
Baltijos prospektas
Klaipėda
žaidžiantys vaikai
objektas

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