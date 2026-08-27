Upėse stebimas vandens lygis

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistė Lina Žigaitė-Giedrienė paaiškino, kad nuo didesnių potvynių išgelbėjo tai, kad pasisuko vėjo kryptis ir Baltijos jūros priekrantėje nebeliko patvankos.
Upės ėmė tvinti iš karto po audringojo šeštadienio. Jau sekmadienį daugelyje vietovių fiksuoti ženklūs vandens lygio kilimai.
Antradienį Akmena-Danė ties Klaipėda siekė 163,8 cm lygį. Tačiau per vieną parą vandens lygis krito beveik 14 cm.
O štai ties Kretinga Akmena-Danė buvo pasiekusi ir 263,2 cm žymą, trečiadienį vandens lygis čia krito 43,7 cm.
Vis dar kyla vanduo Minijos upėje. Ties Kartena vandens lygis trečiadienį siekė 296,9 cm, tai reiškia, kad nuo savaitės pradžios vandens lygis čia krito apie 90 cm.
Šventoji, antradienį šoktelėjusi iki 131,7 cm, per parą nuslūgo vos trimis centimetrais.
Sudėtingiausia situacija Minijoje ties Priekule. Jei kitose vietovėse vandens lygis po truputį krenta, tai čia jis vis dar kyla. Po audros pasiekusi 450,02 cm lygį, Minija kyla toliau.
Vakar čia fiksuota dar 15 cm padidėjęs vandens lygis, kuris siekė 465 cm.
Minija ties Lankupiais pasiekė 623,8 cm ir slūgti net nežada.
Klaipėdos kanalas ties Lankupiais tvinsta nuo savaitgalio ir pasiekė 624,6 cm.
Šyša ties Šilute kiek slūgsta ir vakar siekė 244 cm.
„Prilijo tikrai nemažai. Tačiau situaciją išgelbėjo tai, kad pasisuko vėjas, ir vanduo gali laisvai ištekėti. Tačiau upių lygiai dar kyla šiaurės vakarinėje dalyje ir pietvakariuose. Lietaus dar buvo pirmadienį, tad upės dar gavo vandens. Tačiau kai kur lygis po truputį krenta“, – patikino L. Žigaitė-Giedrienė.
Stichinis lygis pasiektas Leitėje ties Kūlynais. Čia fiksuota 258,4 cm riba, bet per parą lygis vėl pakilo ir vakar siekė 260,3 cm.
„Bet čia vanduo dažniausiai užlieja pievas, tad nuostolių vandens lygio kilimas nepridaro. Yra vienas nedidelis tiltukas. Pavojingi lygiai išlieka kitame regione, šiaurės vakarinėje dalyje, Ventos upėje. Kol kas lietaus nenumatoma, tad stichinių vandens lygių kitimų neturėtumėme sulaukti“, – patikino hidrologė.
L. Žigaitė-Giedrienė patikino, kad vanduo dar gali kilti, nes jis vis dar bėga iš aukštesnių vietovių į Vakarų Lietuvą, kuri yra žemumoje.
„Upių vandens lygio kilimas pamažu stabilizuosis, jei nesulauksime kokio naujo ciklono“, – pastebėjo hidrologė.
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