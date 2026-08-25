Upėse kyla vanduo

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistė Lina Žigaitė-Giedrienė paaiškino, kad didesnių potvynių išgelbėjo tai, kad pasisuko vėjo kryptis ir Baltijos jūros priekrantėje nebeliko patvankos.
Upės ėmė tvint iš karto po audringojo šeštadienio. Jau sekmadienį jau daugelyje vietovių fiksuoti ženklūs vandens lygio kilimai.
Antradienį Akmena-Danė ties Klaipėda siekė 163,8 cm lygį. O štai ties Kretinga Akmena-Danė buvo pasiekusi ir 263,2 cm žymą.
Minija Kartena pakilo iki 388,2 cm, Šventoji šoktelėjo iki 131,7 cm.
Minija ties Priekule, pasiekusi 450,02 cm, vis dar kyla toliau. Minija ties Lankupiais pasiekė 623,7 cm.
Klaipėdos kanalas ties Lankupiais tvinsta nuo savaitgalio ir pasiekė 624,6 cm.
Tenenys pakilo226,1 cm, Šyša ties Šilute šoktelėjo iki 255,8 cm, tačiau čia vandens lygis jau krenta.
„Prilijo tikrai nemažai. Tačiau situaciją išgelbėjo tai, kad pasisuko vėjas ir vanduo gali laisvai ištekėti. Tačiau upių lygiai dar kyla šiaurės vakarinėje dalyje ir pietvakariuose. Lietaus dar buvo pirmadienį, tad upės dar gavo vandens. Tačiau kai kur lygiai po truputį krenta“, – patikino L. Žigaitė-Giedrienė.
Situaciją išgelbėjo tai, kad pasisuko vėjas ir vanduo gali laisvai ištekėti.
Stichinis lygis pasiektas Leitėje ties Kūlynais, čia fiksuota 258,4 cm riba, bet per parą lygis krito iki iki 246,4 cm.
„Bet čia vanduo dažniausiai užlieja pievas, tad nuostolių vandens lygio kilimas nepridaro. Yra vienas nedidelis tiltukas. Pavojingi lygiai išlieka kitame regione, šiaurės vakarinėje dalyje, Ventos upėje. Kol kas lietaus nenumatoma, tad stichinių vandens lygių kilimų neturėtumėme sulaukti“, – patikino hidrologė.
L. Žigaitė-Giedrienė patikino, kad vanduo dar gali kilti, nes vanduo vis dar bėga iš aukštesnių vietovių ir Vakarų Lietuvą, kuri yra žemumoje.
„Upių vandens lygio kilimas pamažu stabilizuosis, jei nesulauksime kokio naujo ciklono“, – pastebėjo hidrologė.
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