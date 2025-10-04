Uostamiestyje ūžia derliaus šventė

Spalio pradžioje naujajame turguje kasmet rengiama mugė, dar vadinama derliaus švente. Ši turgavietė kiekvieną savaitgalį sutraukia daug lankytojų, bet pirmąjį spalio savaitgalį, penktadienį ir šeštadienį iki vakaro ji dūzgė, kaip avilys.
Neretam pirkėjui rūpėjo apsirūpinti šalčiui atspariomis gėlėmis, kiti žvalgėsi vaismedžių sodinukų. Daugelis pirko Lietuvoje ir kitose šalyse užaugintas uogas, vaisius bei daržoves.
Šeimininkės kilnojo moliūgus: žalius, geltonus, oranžinius, derėjosi ir noriai pirko, galvodamos, ką iš jų pagaminti pietums, o gal paruošti kokią mišrainę ar troškinį žiemai.
Ant prekystalių vis dar buvo gausu mūsų miškų grybų.
Eilės pirkėjų rikiavosi prie įvairiausių skonių gardžiai kvepiančios duonos, kiti ragavo ir krapštė pinigines pirkdami mėsos gaminius. Viliojo ir saldžių kepinių pardavėjai, jų išmonė stebino net geriausias šeimininkes.
Sūrių įvairovė šįkart buvo ne ką menkesnė nei latviškuose turguose. Prisiekę sūrių mėgėjai atviravo – be mėsos gali gyventi, o be sūrių – ne, ypač, kai jų mugėje galima įsigyti įvairių skonių.
Klaipėdietiškos turgaus mugės pasižymi parduodamų žuvų įvairove. Palapinėse prekiavę pardavėjai siūlė rūkytas žuvis, kalmarus, aštuonkojus. Marinuotų bei raugintų daržovių pardavėjai sulaukė būtent jų produkciją mėgstančių klaipėdiečių dėmesio.
Pirmasis šaltukas ne vieną traukė matuotis šiltesnes pirštines, kepures, ieškoti vilnonių kojinių bei šiltų šlepečių.
Iki Kalėdų liko visai nedaug laiko, todėl ne vienas apie dovanas artimiesiems galvojantis pirkėjas stoviniavo prie spalvingomis skarelėmis bei šalikais prekiaujančių pardavėjų.
Moliniai indai, mediniai dirbiniai, metaliniai virtuvės rakandai – taip pat gera dovana artėjančių švenčių proga.
Turgaus aikštė skambėjo rylininko Virginijaus Vyšniausko rylos melodijomis. Atokiau aidėjo Pietų Amerikos indėnų muzika, ją indėniškais skudučiais grojęs vyras džiaugėsi, kai prie jo sustoję žmonės prašė pagroti kokią gerai žinomą melodiją.
Turgus ir ypač jame rengiamos rudeninės derliaus mugės yra tikra šventė ne tik norintiems išleisti daug pinigų, bet ir tikra šventė kiekvienam, kas smalsauja ir mėgsta ragauti, žavisi prekių gausa bei įvairove.
