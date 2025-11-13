Kaip pasikeitė lietuvių pirkimo įpročiai?

Kaip tradiciniai prekybos centrai mini akcijų dienas, pasakojo „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
– Netrukus Juodasis penktadienis, po jo – Kibernetinis pirmadienis. Ar tokiomis dienomis prekybos centruose jaučiamas pirkėjų gausėjimas? Ir ar tai aktyvina pardavimus?
– Ką matome per pastaruosius metus – vartotojų elgsena pasikeitė, jie labiau planuoja savo pirkinius. Todėl tokie renginiai kaip Viengungių diena, Juodasis penktadienis ar mūsų „Jamam“ yra ypač laukiami. Žmonės planuoja savo pirkinius ir būtent per tokius išpardavimų renginius atvyksta jų įsigyti.
– Bet internetinė prekyba išnaudoja akcijų dienas. Pastebėjau, kad vieni prekybininkai taiko vienuolikos procentų nuolaidą, kiti atrinktoms prekėms, pavyzdžiui, 22 procentus. Kaip elgiasi didieji prekybos centrai per tokias pasaulines dienas, atėjusias iš už Atlanto?
– Elgiasi taip, kad sukurtų didžiausią vertę savo vartotojams – iš esmės, klientams. Pavyzdžiui, suprantame, kad ne tik nuolaida kuria gerą emociją ir džiaugsmą apsiperkant, bet ir tai, ką gali atrasti naujo. Todėl ne tik siūlysime nuolaidas „Jamam“ savaitgalį, bet ir naujų atradimų.
– Bet, Pauliau, kalbant apie tą internetinę prekybą – kiek tai persikelia, ar vis dėlto ne? Ar tai dvi nesusikertančios linijos, kalbant apie tradicinę prekybą?
– Sakyčiau, vartotojai pasiskirsto į dideles grupes. Vieni nori iš karto įsigyti, pasimatuoti, pažiūrėti, kaip atrodo veidrodyje. Kiti žino, ko ieško ir kaip su tuo atrodys, todėl renkasi e. komercijos būdą. Bet sakyčiau, tai du susiję indai – vienas kitą daugeliu atvejų papildo ir dažniausiai taip ir veikia.
– Ar lietuviai, jūsų požiūriu, yra akcijų medžiotojai, ar jau nebe? Ekonomika auga, gyvenimas gerėja, žmonių kišenės pilnėja.
– Sakyčiau, ne nuolaidų medžiotojai, o vertės ieškotojai. Kaip ir minėjau, matome, kad jie planuoja atsitiktinius pirkinius ir aiškiai susiplanuoja laiką, kada patirs pirkimo malonumą. Taip, yra grupė, kuri ieško tik nuolaidų, bet vis dėlto lietuviai pradeda suprasti, kas yra vertė.
