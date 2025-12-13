Uostamiestyje rudeniški orai – nesibaigia

Šeštadienis bus vėsesnis – naktį prognozuojama 0–2 laipsniai šilumos, o dieną – plius 3–5 laipsniai. Kritulių naktį nenumatoma, tačiau dieną gali būti ir šlapdribos, ir lietaus. Pietryčių vėjas išliks 7–12 m/s, vakare sustiprės lietus.
Sekmadienis Klaipėdoje bus šiltas, bet ir lietaus bus gerokai daugiau. Vyraus vakarų, šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai sieks iki 16 m/s. Naktį numatomas nedidelis lietus, oro temperatūra svyruos nuo plius 3–5 laipsnių naktį iki 6–8 laipsnių šilumos dieną.
Pirmadienis taip pat bus vėjuotas – naktį gūsiai sieks 17 m/s, o dieną – iki 15 m/s. Krituliai numatomi visą parą, daugiausiai trumpas lietus, naktį bus plius 5–7 laipsniai, dieną 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienį numatomas ramesnis pietvakarių vėjas – naktį – 8–13 m/s, dieną – 6–11 m/s. Kritulių nenumatoma, naktį bus 4–6 laipsniai šilumos, o dieną – plius 5–7 laipsniai.
Trečiadienį vėjas keisis į pietų ir pietryčių – naktį stiprumas sieks 3–8 m/s, dieną 4–9 m/s. Kritulių taip pat nenumatoma – naktį prognozuojama 1–3 laipsniai šilumos, dieną – plius 3–5 laipsniai.
Ketvirtadienį vėjas pasisuks nuo jūros: naktį vyraus pietvakarių krypties 3–8 m/s vėjas, o dieną jis sieks 5–10 m/s. Naktis prognozuojama be žymesnių kritulių, tačiau dieną gali palyti. Temperatūra naktį numatoma plius 3–5 laipsniai, dieną – 5–7 laipsniai šilumos.
Penktadienį situacija bus panaši – naktį nedidelis lietus, tačiau diena – be kritulių. Pietvakarių vėjas naktį sieks 4–8 m/s, dieną – 5–10 m/s. Temperatūra išliks stabili – naktį plius 3–5 laipsniai, dieną – 4–6 laipsniai šilumos.
Panašu, kad vyraus rudeniški orai – žiemos nematyti, ir, kalbant apie ateinančias šventes, baltų Kalėdų pajūryje sinoptikai kol kas nežada.
