Uostamiestyje – nemokamos ekskursijos

Pirma ekskursija „Puodžių gatvė be puodžių“ startuos 16 val., ją ves gidė Saulė Likpetrienė.
Registracija nereikalinga.
Ekskursijos vieta – Kuršių aikštė 3, prie Klaipėdos S. Dacho progimnazijos.
Ekskursijos dalyviai sužinos, ką Puodžių gatvės gyventojams reiškė varpelio skambėjimas, kas sekdavo kiekvieną praeivio žingsnį, kurio namo vitrinas puošė karstai, ant kurio pastato stogo buvo įsikūręs soliariumas, kaip vietinė gražuolė 1915 m. padėjo išvaduoti miestą nuo rusų kariuomenės ir daug kitų įdomybių.
Kita ekskursija, į kurią nebėra vietų, vyks šiandien 17 val.
Ją ves gidė architektė Kristina Mažugaitė.
Dalyviai turės galimybę paragauti autentiškų to laikmečio užkandžių ir gėrimų, paruoštų remiantis XIX a. tradicijomis bei ingredientais.
Šeštadienį ekskursijų maratonas tęsis.
Pirmoji ekskursija „Klaipėdos istorija iš keturių kojų perspektyvos“ vyks 11 val.
Turizmo dieną klaipėdiečiai bus kviečiami į neįprastą rytinį pasivaikščiojimą po Klaipėdos senamiestį kartu su erdelio terjeru Kuršiu.
Susitikimo vieta – Klaipėdos turizmo informacijos centras (Turgaus g. 7).
Šeštadienį 13, 16 ir 17 val. vyks ekskursijos po senamiestį „Atraskite miestą, kuris pasakoja istorijas“, pirmosios dvi vyks su gidu Arnoldu, o paskutinė – su gide Džiuginta.
Susitikimo vieta – prie pasukamojo tiltelio, šalia pastato Žvejų g. 20.
Vaikščiodami siauromis senamiesčio gatvelėmis, atrasite ne tik svarbiausias istorines vietas, bet ir netikėtas detales, slypinčias tarp fasadų ir grindinio akmenų.
Taip pat šeštadienį 14 val. Danės g. 8 vyks ekskursija „Kur verda energija“. Jos metu susipažinsite su Klaipėdos energijos teritorijos rezidentais.
O kita ekskursija šioje vietoje vyks 15 val. Jos metu sužinosite, kaip industrinėje aplinkoje savo vietą rado šiuolaikinis menas, teatras ir alus.
Norintys pasigrožėti Klaipėdos senamiesčiu, kviečiami registruotis į ekskursijas traukinukais.
15 val. – vyks ekskursija mėlynu traukinuku, 15.30 – raudonu, 16 val. – vėl mėlynu, o 16.30 val. – raudonu.
Į ekskursiją reikėtų registruotis internetu Klaipėdos turizmo informacijos centro interneto svetainėje.
Ekskursijos trukmė – 45 minutės.
Susitikimo vieta – Kruizinių laivų terminalas (Priešpilio g. 4).
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