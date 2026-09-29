Uostamiestyje – laiminimai vairuotojams

Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas doc. dr. Andrius Vaitkevičius teigė, kad kiekvienas tikintis žmogus prašo Dievo palaimos, naudodamasis visais duodamais įrankiais, tarp jų – ir palaiminimais.
Apskritai tikintieji prašo palaiminti ne tik automobilius, bet ir namus bei vertingus daiktus.
„Pagrindinis tikslas – pirmiausia palaiminti tą, kuris naudojasi tuo daiktu, gyvą žmogų. O visa kita – kaip įrankis žmogui, kad tarnautų jo gerovei ir kad Viešpats laimintų bei saugotų nuo įvairiausių problemų. Pabrėžiamas dalykas, kad į šitą palaiminimą reikia žvelgti ne kaip į kokį kasko draudimą, bet su mintimi, kad žmogus turi pats prisidėti savo sąžiningu vairavimu, taisyklių laikymusi, išlaikyti pagarbą kitiems vairuotojams ir eismo dalyviams. Tad tai yra ne tik palaiminimas, bet ir priminimas, ką reiškia būti atsakingu eismo dalyviu“, – sakė A. Vaitkevičius.
Pasak jo, kartais pavieniai klaipėdiečiai kreipiasi, prašydami palaiminti jų automobilius. Dažniausiai tai nutinka tada, kai įsigyja naują.
Kai kurie vairuotojai kaip ženklą, kad automobilis yra palaimintas, gale jo užsiklijuoja žuvelės lipduką su užrašu „ICHTHUS“, kuris, išvertus iš graikų kalbos, reiškia „Jėzus Kristus pasaulio išgelbėtojas“.
Tikintieji savo maldomis taip pat prašo keliautojų globėjo šv. Kristoforo užtarimo.
Naujausi komentarai