 Uostamiestyje kauks sirenos

Uostamiestyje kauks sirenos

2026-09-29 11:15
Indrė Kiseliovaitė

Šiandien visoje Lietuvoje, tad ir Klaipėdoje, 11.52 val. kauks sirenos, vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Tai – didžiausių mobilizacinės sistemos pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalis.

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Statistika: šiuo metu Klaipėdoje iš viso yra 56 sirenos, tačiau iki 2029 metų jų skaičius veikiausiai išaugs.
Statistika: šiuo metu Klaipėdoje iš viso yra 56 sirenos, tačiau iki 2029 metų jų skaičius veikiausiai išaugs. / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

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Apie kauksiančias sirenas pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Taip pat nurodė, kad tai truks tris minutes, nuo 11.52 iki 11.55 val.

„Joms nustojus kaukti (11.55 val.), per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama svarbi informacija bei rekomendacijos gyventojams. Tuo pačiu metu (nuo 11.52 iki 12 val.) į mobiliuosius telefonus bus siunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai“, – informavo minėtoji tarnyba.

Naujausiais duomenimis, šalyje šiuo metu yra 1 163 sirenos, kurių perspėjimo signalai gali pasiekti 69 proc. gyventojų.

Vykdomos plėtros tikslas – iki 2029 metų sirenų skaičių padidinti iki 1 438 ir pasiekti net 75 proc. šalies gyventojų.

Pratybas „Vyčio skliautas 2026“ koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas.

Klaipėdoje gyventojams perspėti šiuo metu yra naudojamos 56 sirenos. Jas gali įjungti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei savivaldybių administracijos.

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