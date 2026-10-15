„Transkona“ siūlo klaipėdiečiams laiko taupymo mechanizmą

Klaipėdoje, Šilutės pl. 3, esanti TA stotis jau keletą metų transporto priemones patikrai priima pagal išankstinę registraciją. Siūloma transporto priemonių savininkams patiems pasirinkti patogiausią vizito į TA stotį laiką ir sulaukti automobilio patikrinimo nestovint eilėse. Jei automobilis tvarkingas, tikėtina, kad patikra užtruks 20–25 minutes ir transporto priemonės savininkas galės toliau mėgautis suplanuota diena.
O senojoje TA stotyje, kuri įsikūrusi Šilutės pl. 50 Klaipėdoje, lig šiol buvo galima transporto priemonių būklę patikrinti be išankstinės registracijos, t. y. stovint gyvoje eilėje. Nebuvo galimybės prognozuoti, kiek laiko teks sugaišti laukiant transporto priemonės patikros.
„Tikėtina, kad dalis žmonių yra įpratę būtent prie tokio algoritmo, laiko jį „normaliu“, o siūlymus registruotis techninei apžiūrai iš anksto – „erzinančiais“. Tačiau realybė yra ta, kad važiuojant į TA stotį be registracijos visuomet rizikuojama sugaišti ilgiau, nei planavote. Pačios nemaloniausios situacijos susiklosto darbo dienos pabaigoje, kai po ilgo laukimo eilėje pasirodo, jog patekti į patikros liniją nepavyks, nes baigėsi kontrolierių darbo valandos. Šie darbuotojai, kaip ir kiti žmonės, turi savo planų ir įsipareigojimų šeimai, todėl neturi galimybės dirbti viršvalandžių. Tuomet kyla nepasitenkinimas ir pykčiai. Įdiegus naujovę ir perėjus prie išankstinės registracijos modelio, tokios konfliktinės situacijos turėtų tapti istorija“, – sakė „Transkona“ techninis direktorius Evaldas Kuliauskas.
Naujoji tvarka, kai automobiliai bus priimami tik pagal išankstinę registraciją, įsigalios nuo spalio 19 d. „Transkona“ vadovai akcentuoja, kad nors šioje TA stotyje planuojama per dieną priimti apie 200 transporto priemonių, būtent toks veiklos modelis leidžia susitvarkyti su gerokai didesniu technikos srautu. Atvykusias transporto priemones sveriančias virš 3,5 t, TA stotis priims gyva eile. Šioms transporto priemonėms nėra galimybės išankstinei registracijai.
Klientų patogumui, gretimame pastate buvusios kasos ir savitarnos terminalas perkeltas į TA patalpas. Klientams įrengtas laukiamasis su galimybe iš dales stebėti TA procesą.
„TA stoties vadovai kiekvieną rytą analizuoja išankstinės registracijos duomenis. Jie mato, kiek automobilių atvyksta į pirminę, o kiek į pakartotinę apžiūrą. Pakartotinė apžiūra vykdoma tuomet, kai reikia įsitikinti, ar transporto priemonės šeimininkas pašalino anksčiau užfiksuotus trūkumus. Ji užtrunka gerokai trumpiau. Atsižvelgiant į būsimų patikrų darbo specifiką, galima pakoreguoti dienos registracijos tinklelį ir atverti daugiau registracijos laikų“, – teigė E. Kuliauskas.
TA stoties, esančios Šilutės pl. 50, Klaipėdoje, darbo laikas: pirmadieniais nuo 8 val. ryto iki 18 val., o kitomis savaitės dienomis – iki 20 val. Šeštadieniais transporto priemonių savininkų laukiama nuo 8 iki 15 val. Sezoninio piko metu, kai pavasarį stipriai išauga transporto srautai, planuojama darbų pradžią ankstinti ir norinčius priimti nuo 7 val. ryto.
Užsirašyti techninės apžiūros atlikimui į TA stotį Šilutės pl. 50, Klaipėdoje, galima internetu techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ tinklalapyje www.vta.lt, taip pat „Transkona“ interneto svetainėje www.transkona.lt. Šis procesas itin paprastas – tereikia atitinkamuose laukeliuose įrašyti automobilio valstybinį numerį, registracijos liudijimo numerį ir kontaktinius duomenis (el. paštą arba mob. tel. numerį) bei pasirinkti TA stotį ir pageidaujamą apžiūros laiką. Pateikus šiuos duomenis, užsakovui SMS žinute ar el. paštu atsiunčiamas aktyvavimo kodas. Šį kodą įvedus į rezervacijos sistemą patvirtinamas pasirinktas apžiūros laikas. Likus parai iki numatytos apžiūros, nurodytu kontaktu išsiunčiamas priminimas apie pasirinktą apžiūros vietą ir laiką.
Apmokėti už TA galima internetu registruojantis į techninę apžiūrą arba atvykus į TA, stoties kasoje arba savitarnos terminale.
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