Toliau reanimuojamas Biržos tiltas

Tilto problemos prasidėjo dar šių metų rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko. Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Buvo ardomas tilto reduktorius.
Meistrai atidavė suremontuotas detales, tilto prižiūrėtojai jas sumontavo ir prieš porą mėnesių buvo suplanuotas dar vienas pakėlimas, tikrinant, kaip tiltas veikia.
Tačiau ir tą sykį jis nepakilo, dabar jau kita jo dalis.
„Šiuo metu vyksta rangovo apklausa dėl tilto pakėlimo mechanizmo išardymo, defektavimo ir sudėjimo. O jei rasime lūžusių detalių, tai užsakysime tas detales. Kiek viskas užtruks? Priklausys nuo to, kaip greitai gausime naujas detales. Tai nėra standartiniai gaminiai, juos reikia užsakyti individualiai“, – teigė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Tilto šiuo metu stengiamasi per daug neapkrauti, jei vienas autobusas važiuoja, kitas stengiasi palaukti, kol tas pravažiuos.
„Išleidome potvarkį, kad dabar vienu metu tik vienas autobusas tiltu važiuotų, norime mažinti apkrovas. Šiaip, kai tiltas buvo statomas, juo važiuodavo arkliukų traukiami vežimai ir vienas kitas nedidelis sunkvežimis, dabar laikai kiti. Kai sutvarkysime tiltą, žiūrėsime, ar paliksime, ar nuimsime tuos ribojimus“, – teigė A. Kamarauskas.
