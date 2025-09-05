Ar tiltas nepastos kelio „Meridianui“?

Jau po savaitės, kitą šeštadienį, rugsėjo 13 d., suplanuotas burlaivio „Meridianas“ plukdymas į doką remontui. Tam reikės pakelti Pilies ir Biržos tiltus.
Dar rugpjūčio 22-osios naktį buvo bandoma patikrinti, ar Biržos tilto pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Kaip tik jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas tuomet teigė, kad pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko.
Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Buvo ardomas tilto reduktorius, aiškinamasi, kokio remonto reikės, kad tiltas funkcionuotų.
Vakar meistrai atidavė suremontuotas detales tiltą prižiūrinčios įmonės „Viadukas“ darbuotojams, jie turėjo jas sumontuoti ir iš penktadienio į šeštadienio naktį buvo suplanuotas dar vienas tilto pakėlimas, tikrinant, kaip jis veikia.
„Kito kelio nėra. Kol kas „Meridiano“ išplukdymo data į doką neatšaukta, bet turime viską susitvarkyti, jei kartais kils kokios problemos dėl tilto pakėlimo, kad turėtume laiko jas sutvarkyti“, – kalbėjo A. Kamarauskas.
Naujausi komentarai