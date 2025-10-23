Vėl kels Biržos tiltą: šį kartą – rankiniu būdu

Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas patvirtino, jog savaitgalį išties dar kartą bandys pakelti Biržos tiltą.
Kadangi pats pakėlimo mechanizmas stringa, tiltas bus keliamas rankiniu būdu.
„Kiek kainuoja tas tilto tvarkymas? Kol kas – nieko. Sutvarkėme, kad tiltas taip nebildėtų per jį važiuojant transportui. Tai kainavo per 70 tūkst. eurų. Dabar tvarkomi turėklai, dažoma, dedamos tarpinės, nes tarp jų esantys tarpai irgi vibruodavo ir bildėdavo. Pakeitėme pakėlimo mechanizmo variklį, ir daugiau darbų nebuvo. Dabar atliksime dar vieną bandymą jį pakelti ir priimsime sprendimą, ką toliau daryti“, – teigė A. Kamarauskas.
Prieš mėnesį kalbėta, kad mechaninį Biržos tilto pakėlimo mechanizmą gali tekti keisti į hidraulinį.
Tokia išvada piršosi po serijos visą mėnesį trukusių bandymų sutvarkyti tiltą, kad jis taptų funkcionalus.
Tilto problemos išryškėjo rugpjūčio pabaigoje, prieš suplanuotą burlaivio „Meridianas“ plukdymą į doką įprastam remontui.
Rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai, jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko. Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Buvo ardomas ir tilto reduktorius.
Meistrai atidavė suremontuotas detales, tilto prižiūrėtojai jas sumontavo ir po to buvo suplanuotas dar vienas pakėlimas, tikrinant, kaip tiltas veikia.
Tačiau ir tą sykį jis nepakilo, dabar jau kita jo dalis.
Tiltą prižiūrinčios bendrovės „Viadukas“ vadovas Simonas Vitkevičius pabrėžė, jog įrenginiui reikalingas kapitalinis remontas.
