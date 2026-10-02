Tiltų remontą baigs spalį

Rugpjūtį pradėtas remontuoti ilgiausias Lietuvoje Lankupių tiltas per Miniją. Tiltas bus remontuojamas etapais, todėl pėsčiųjų eismas nebus visiškai sustabdytas.
Priekulės seniūnija perspėjo, kad vis dėlto gali kilti laikinų nepatogumų – gali tekti trumpam palaukti, kol bus tvirtinamos remonto detalės. Todėl lankytojų prašoma elgtis atsargiai.
„Lankupiuose rangovas jau atliko du trečdalius darbų. Bet ten keičiamas tik medinis paklotas. Yra įspėjamieji ženklai, kad vyksta remonto darbai“, – pasakojo Klaipėdos rajono Priekulės seniūnijos patarėja Raimonda Narkienė.
Lankupių tiltas driekiasi net 130 metrų ir jungia Klaipėdos bei Šilutės rajonus.
Vasarą skelbta, kad Dituvos tiltas per Miniją buvo prastos techninės būklės, apie pavojingą situaciją skelbė prie tilto įrengti įspėjamieji ženklai.
„Rangovas šiuo metu jau yra pabaigęs dalį darbų. Pakeisti įtempiamieji lynai. Pakeistas medinis paklotas impregnuotomis lentomis. Bus tvarkomi laikantieji stulpai. Prietiltyje tvarkomos atramėlės, jas rangovas dar turi pagaminti“, – pasakojo Priekulės seniūnijos patarėja R. Narkienė.
Priekulės seniūnija šiomis dienomis skelbs konkursą apsauginio tinklo įsigijimui.
„Reikėtų įrengti tinklą, kad būtų apsauga tiltu judantiems pėstiesiems. Spalio mėnesį turėtume pabaigti darbus“, – patikino R. Narkienė.
Viena vietinė gyventoja piktinosi, kad Priekulės II kaime kabančiame tilte buvo matyti supuvusios lentos.
„Tos trys lentos jau pakeistos. Lentos tikrai buvo susidėvėjusios. Seniūnijos darbuotojai sutvarkė bėdą“, – patikino patarėja.
Priekulės seniūnijoje yra ir daugiau tokios konstrukcijos tiltų.
Gropiškių kaime esantis tiltas sujungia kaimo gyventojus su Priekulės miesto Minijos ir Parko gatvėmis, Kliošų parku.
Kol kas šio tilto būklė yra gera, medinis paklotas nekelia pavojaus.
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