 Tiltelis – lyg spąstai žmonėms

Tiltelis – lyg spąstai žmonėms

2026-06-11 11:53
Asta Dykovienė

Dviratininkų ir pėsčiųjų pamėgtame maršrute palei Dangės upę ties Botanikos sodu esantis tiltelis juo keliaujantiesiems tapo pavojingas. Savivaldybės atstovai tiltą žada sutvarkyti dar šią vasarą, remonto darbai gali kainuoti dešimtis tūkstančių eurų.

Netvarka: klaipėdiečiai skundžiasi, kad dviratininkams ir pėstiesiems skirtas tiltelis šalia Botanikos sodo yra sulūžęs.
Netvarka: klaipėdiečiai skundžiasi, kad dviratininkams ir pėstiesiems skirtas tiltelis šalia Botanikos sodo yra sulūžęs. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdiečiai ne kartą informavo, kad dviračių take palei Dangę ties Botanikos sodu yra išlūžusios kelios tiltelio lentos, o tai – pavojinga pėstiesiems ir dviratininkams.

„Nurodymas suremontuoti tiltelį buvo perduotas rangovui. Remonto darbai vykdomi prioriteto tvarka. Papildomai informuojame, kad 2026 m. planuojami viso tiltelio atnaujinimo darbai, šiuo metu vykdomos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams atlikti“, – rašoma savivaldybės interneto svetainėje.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, Botanikos sodo tiltelio planuojamo remonto vertė – 30 tūkst. eurų.

Ketinama remontuoti ir du tiltelius Sąjūdžio parke, jų remontas kainuos apie 50 tūkst. eurų.

„Savivaldybei žinoma apie tiltų netinkamą būklę, todėl yra pradėtas pirkimas iš esmės šios infrastruktūros atnaujinimui. Vasarą tikrai turėsime rangovą, tik neaišku, kiek užtruks remonto darbai, nes ne tik šitą tiltelį prie Botanikos sodo teks sutvarkyti, bus remontuojami dar du tilteliai Sąjūdžio parke. Be tiltelių, dar bus sutvarkyti ir mediniai takai palei piliavietę. Visų šių darbų pirkimas yra bendras“, – pabrėžė I. Kubilienė.

Anot Miesto tvarkymo skyriaus vadovės, prie Botanikos sodo esančio tiltelio remontas nebus tik lentų pakeitimas, planuojama pakeisti ir polius, todėl darbai gali užtrukti.

Šiame straipsnyje:
Dangės upė
tiltelis
spąstai
Botanikos sodas Klaipėdoje
Sąjūdžio parkas

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