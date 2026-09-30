 Tauralaukyje statomas socialinis būstas: nauji namai lauks 60 šeimų ir pavienių klaipėdiečių

Tauralaukyje statomas socialinis būstas: nauji namai lauks 60 šeimų ir pavienių klaipėdiečių

2026-09-30 10:35
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Tauralaukyje, Akmenų g. 1B, statomas naujas socialinis būstas, sukursiantis naują pradžią 60-iai šeimų ir pavienių žmonių. Antradienį Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus kartu su savivaldybės specialistais apsilankė statybvietės teritorijoje, kur apžiūrėjo įsibėgėjusius statybos darbus bei įvertino esamą situaciją.

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„Šiandien apžiūrėdamas Akmenų gatvėje statomą socialinį būstą įsitikinau, kad darbai vyksta pagal planą. Socialinės atsakomybės metais tokie darbai geriausiai parodo, kokia nori būti Klaipėda – miestu, kuris nebėga nuo sudėtingų socialinių klausimų ir nepalieka žmonių laukti vienų. Tą patį siekį matome ir Melnragėje, kur naujai statomi globos namai senjorams. Nesvarbu, ar žmogus laukia pirmųjų savo namų, ar vietos, kur bus pasirūpinta jo senatve – jis neturi jaustis pamirštas. Jis turi žinoti, kad, užėjus sunkumams, Klaipėda nuo jo nenusisuks“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Pastate jau sėkmingai įrengta stogo danga, išbetonuota automobilių stovėjimo aikštelė bei pirmojo ir antrojo aukštų grindys. Taip pat pasirengta trečiojo ir ketvirtojo aukštų grindų betonavimui – išvedžioti inžineriniai tinklai, įrengtas izoliacinis sluoksnis bei armatūros tinklai. Įrenginėjamas jau ir penktasis aukštas. Visuose aukštuose sumontuoti vidaus pertvarų profiliai, įstatyti langai bei balkono durys. Kartu pradedamas montuoti fasado šiltinimo karkasas ir formuojama jauki vidinio kiemo erdvė su vaikų žaidimų aikštelėmis.

Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Net 35 butai bus skirti žmonėms su negalia, gausioms šeimoms numatyta 15 butų, o 10 butų bus vieno kambario, kuriuose įsikurs vieniši asmenys, laukiantys socialinio būsto nuomos eilėje. Šį projektą įgyvendina rangovas UAB „Versina“, bendra darbų sutarties vertė siekia 7,93 mln. eurų. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Visų darbų pabaiga numatoma jau kitąmet.

Klaipėdos miesto savivaldybė siekia, kad socialinio būsto laukiantys žmonės turėtų galimybę gyventi saugiai ir oriai. Tauralaukyje statomas socialinis būstas padės šią galimybę suteikti daugiau klaipėdiečių.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos miesto savivaldybė
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