Takų remontams – startas

Šis remontas yra dalis platesnio pėsčiųjų infrastruktūros atnaujinimo.
Klaipėdos miesto savivaldybės pasirašyta bendra sutartis apima trijų nusidėvėjusių objektų sutvarkymą: medinius pėsčiųjų takus ties Klaipėdos piliaviete (Priešpilio g. 2), minėtą tiltelį ties Danės upe prie Botanikos sodo (Kretingos g. 92) bei medinį tiltelį Sąjūdžio parke (Laukininkų g. 30).
Visus šiuos darbus atliks rangovas „Domano“. Bendra sutarties vertė siekia iki 140 tūkst. eurų, o visų trijų objektų remonto darbus planuojama užbaigti ne vėliau kaip per keturis mėnesius.
Kadangi pirmieji darbai prasideda būtent prie Botanikos sodo, savivaldybė įspėja gyventojus ir miesto svečius, kad remonto metu šiame ruože galimi laikini judėjimo apribojimai.
Klaipėdos miesto savivaldybė dėkoja už kantrybę bei supratingumą atnaujinant miestą ir prašo pėsčiųjų bei dviratininkų atidumo, stebėti vietoje įrengtus laikinus ženklus ir jų laikytis.
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