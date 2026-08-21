Šviesoforas neduoda ramybės

Gyventojai teigia, kad Pilies ir Daržų g. sankryžoje sklindantis periodinis pypsėjimas ypač išryškėja tylesniu paros metu ir trukdo ilsėtis.
Klaipėdiečiams kilo klausimas, ar garsinio signalo nebūtų galima sureguliuoti taip, kad jis būtų mažiau girdimas aplinkiniams?
Bendrovės „Klaipėdos paslaugos“ atstovai paaiškino, kad gyventojus pasiekiantis periodinis signalas nėra šviesoforo gedimas.
Skleidžiamas garsas atlieka svarbią funkciją – padeda regos negalią turintiems žmonėms orientuotis aplinkoje, surasti pėsčiųjų perėją ir šviesoforo įrenginį.
Pasak bendrovės atstovų, signalas yra adaptyvus – jo stiprumas automatiškai prisitaiko prie aplinkos triukšmo – kai aplinka tylesnė, signalas skleidžiamas silpniau, o padidėjus aplinkos triukšmui jo garsumas atitinkamai sustiprinamas.
„Šie nustatymai yra suderinti su silpnaregių atstovais, siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų regos negalią turinčių asmenų orientavimąsi bei kartu kiek įmanoma sumažinti aplinkiniams gyventojams keliamą triukšmą“, – teigė bendrovės atstovai.
Dėl šios priežasties garsinio orientavimo signalo šioje sankryžoje atjungti negalima.
„Garso lygis jau nustatytas iki minimalios ribos, o adaptyvi sistema papildomai reguliuoja jo stiprumą pagal faktinį aplinkos triukšmą, todėl papildomai mažinti garsinio signalo lygio šiuo metu neplanuojama“, – informavo atstovai.
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