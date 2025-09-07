Startavo dar vienas SGD terminalas

Vienintelis toks Europoje
Terminalas dar rugpjūčio 1 d. gavo leidimą be pastabų pradėti veiklą pagal pavojingų incidentų prevencijos reglamentą iš Oldenburgo prekybos priežiūros tarnybos.
„Deutsche Energy Terminal GmbH“ (DET) generalinis direktorius dr. Peter Röttgen teigė: „Antrasis Vilhelmshafeno suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas sujungia kelias technologijas, kurios yra unikalios tiek Vokietijoje, tiek Europoje – nuo SGD laivo-saugyklos iki dujų tiekimo į žemyninę dalį. Pavyzdžiui, naudojama „ECOnnect“ lanksti vamzdynų sistema, leidžianti dujas perduoti į krantą be vamzdynų tilto, taip ženkliai sumažinant poveikį jūros dugno ekosistemai. Taip pat taikomas ultragarsinis procesas SGD laivo-saugyklos jūros vandens vamzdyno sistemai valyti – vienintelis toks Europoje. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie sklandaus perėjimo prie komercinės veiklos ir už puikų darbą.“
Antrasis Vilhelmshafeno SGD terminalas su laivu-saugykla „Excelsior“ yra visiškai paruoštas eksploatacijai ir gali prisidėti prie tiekimo saugumo užtikrinimo bei dujų saugyklų užpildymo prieš artėjantį šildymo sezoną.
Šiam tikslui DET liepos pradžioje rinkos dalyviams pasiūlė išdujinimo pajėgumus – jie, kartu su 2026 metų pajėgumais, buvo visiškai rezervuoti.
Partnerystės svarba
„Excelerate Energy“ – pirmaujanti integruotų SGD infrastruktūros sprendimų tiekėja, kuriai priklauso SGD laivas-saugykla „Excelsior“ ir kuri yra atsakinga už visas šiame laive vykstančias operacijas, įskaitant išdujinimo paslaugų teikimą.
„Excelerate Energy“ vykdomasis viceprezidentas ir vyriausiasis operacijų vadovas David Liner pabrėžė: „Didžiuojamės galėdami prisidėti prie sėkmingos antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo komercinės veiklos pradžios kartu su partneriais iš DET. Inovatyvus terminalo projektavimas – įskaitant pažangią dujų perdavimo į tinklą sistemą ir pirmąją Europoje ultragarsinę apnašų prevencijos technologiją – atskleidžia mūsų techninių gebėjimų gylį ir įsipareigojimą veiklos meistriškumui. Būdami pasauliniai patikimos energetikos infrastruktūros tiekėjai valstybiniams projektams visame pasaulyje, didžiuojamės galėdami prisidėti prie Vokietijos energetinio saugumo ir platesnės Europos energetikos transformacijos.“
DET terminalo operacinį valdymą vietoje patikėjo bendrovei „Gasfin Services GmbH“.
„Po intensyvaus „Gasfin“ vaidmens konsultuojant planavimo ir įgyvendinimo etapuose, oficialaus operacijų valdymo perėmimo bei sėkmingos bandomosios eksploatacijos, ypač džiugu pradėti komercinę veiklą. Antrasis Vilhelmshafeno SGD terminalas yra antras terminalas po Brunsbiutelio, už kurio operacijų valdymą „Gasfin“ atsako DET vardu. Šis pasiekimas aiškiai parodo, kaip techninės kompetencijos ir glaudi partnerystė gali sukurti aukšto našumo energetikos infrastruktūrą, prisidedančią prie saugios ir stabilios energetikos sistemos Vokietijoje ir Europoje“, – teigė „Gasfin Services GmbH“ generalinis direktorius Danny van Schie.
Garantavo patikimas paslaugas
Komercinį terminalo valdymą, techninį eksploatavimą ir priežiūrą DET yra patikėjusi tarptautinei energijos terminalų operatorei „KN Energies“, registruotai Klaipėdoje.
Per 72 proc. šios energetikos bendrovės akcijų priklauso Lietuvos valstybei.
Kompanijos veikla apima dar ir Klaipėdos skystųjų energijos produktų, Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalus, Klaipėdos SGD terminalą, Brazilijos Asu SGD terminalą bei Klaipėdos SGD paskirstymo stotį.
„Nuoširdžiai vertiname DET ir „Gasfin“ darbą viso terminalo statybos ir paleidimo metu. Mūsų Vokietijos komanda, kurią sudaro saugos ir sveikatos, inžinerijos bei eksploatacijos ir priežiūros valdymo ekspertai, yra visiškai pasirengusi sklandžiai pereiti nuo antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo paleidimo bei derinimo etapo prie ilgalaikės ir patikimos veiklos“, – pabrėžė „KN Energies“ generalinis direktorius Darius Šilenskis.
„KN Energies“ vadovas pridūrė, kad remdamasi įmonių grupės patirtimi eksploatuojant ir prižiūrint SGD terminalus Lietuvoje bei Brazilijoje, kompanija įsipareigoja užtikrinti saugias ir patikimas eksploatavimo paslaugas, operacijų vientisumą ir nuolatinę techninę pagalbą, taip aktyviai prisidėdama prie Vokietijos energetinės nepriklausomybės ir stiprindami regioninį energetinį saugumą.
2025 m. SGD laivas-saugykla „Excelsior“ į Vokietijos gamtinių dujų perdavimo tinklą patieks iki 1,9 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų.
Tai atitinka metinį šildymo poreikį apie 1,5 mln. keturių asmenų namų ūkių.
2026–2027 m. laikotarpiu „Excelsior“ išdujinimo ir tiekimo pajėgumai pasieks iki 4,6 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų per metus, o tai prilygsta iki 3,7 mln. keturių asmenų namų ūkių metiniam poreikiui.
