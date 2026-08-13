 Specialistai vykdo patikrinimus statybvietėse

Specialistai vykdo patikrinimus statybvietėse

2026-08-13 11:00
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Klaipėdos savivaldybė dėmesį skiria ne tik viešosioms erdvėms, bet ir statybvietėms. Specialistai, vykdydami Miesto tvarkymo ir švaros taisyklių laikymosi kontrolę, reguliariai tikrina statybviečių prieigas, vertina, ar neteršiamos gatvės, šaligatviai bei kitos aplinkinės teritorijos.

Pažeidimai: specialistai šįmet nustatė tris atvejus, kai statybviečių veikla neatitiko tvarkos reikalavimų.
Pažeidimai: specialistai šįmet nustatė tris atvejus, kai statybviečių veikla neatitiko tvarkos reikalavimų. / Klaipėdos savivaldybės nuotr.

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Patikrinimai vykdomi tiek pagal iš anksto sudarytus planus, tiek reaguojant į gyventojų pranešimus ar skundus.

Tai leidžia greitai nustatyti galimus pažeidimus ir užtikrinti, kad statybos darbai būtų vykdomi laikantis tvarkos ir nekeltų nepatogumų aplinkiniams.

Šiais metais Viešosios tvarkos skyriaus specialistai jau nustatė tris atvejus, kai statybviečių veikla neatitiko tvarkos reikalavimų.

Nustačius pažeidimus, imamasi atitinkamų veiksmų, kad šie būtų kuo greičiau pašalinti. Už pažeidimus taikoma atsakomybė gali svyruoti nuo įspėjimo iki 600 eurų baudos.

Tokia kontrolė bus vykdoma ir toliau. Siekiama ne tik užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių, bet ir kurti švaresnę, saugesnę bei malonesnę miesto aplinką visiems Klaipėdos gyventojams ir svečiams.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos savivaldybė
statybvietės
patikrinimai

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