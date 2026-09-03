Smarvei atėjo galas – įmonė „Branda“ parduota

Komposto neliks
Viena aplinkotvarkos sektoriaus lyderių Lietuvoje „Ecoservice“ žada uždaryti biologinių atliekų kompostavimo aikštelę.
Tai reiškia, kad klaipėdiečiams atsirado viltis, jog smarvė mieste baigsis.
Aplinkotvarkos paslaugų įmonė „Ecoservice“ pranešė Dumpių kaime, Klaipėdos rajone, įsigijusi 3,66 ha ploto atliekoms tvarkyti pritaikytą teritoriją.
Planuojama, kad nuo 2027 metų bendrovė ten rūšiuos antrines žaliavas ir statybines atliekas. Bendra „Ecoservice“ investicijų į objekto įsigijimą, jo infrastruktūros atnaujinimą ir veiklos plėtrą vertė sieks 3,4 mln. eurų.
„Iki šiol veiklą Klaipėdoje vykdome Tilžės gatvėje esančioje teritorijoje, kuri riboja tolesnės plėtros galimybes. Dumpiuose bus ne tik daugiau erdvės, bet ir geresnės darbo sąlygos mūsų komandai“, – sakė „Ecoservice“ vadovė Jurgita Nacevičienė.
Anot jos, naujasis objektas leis maždaug dvigubai padidinti antrinių žaliavų ir statybinių atliekų tvarkymo apimtis.
Įmonės investicija ne tik išaugins atliekų tvarkymo pajėgumus, bet ir sukurs papildomų darbo vietų. Planuojama, kad dėl šios plėtros „Ecoservice“ priims iki 100 naujų darbuotojų.
Įmonės vadovės teigimu, veiklos perkėlimas iš Tilžės gatvės Klaipėdoje pastebimai pagerins ir uostamiesčio gyventojų kasdienybę, nes sumažės sunkiojo transporto srautas.
„Žinome, kad atvirą kompostavimą aplinkiniai gyventojai sieja su nemaloniais kvapais, sklindančiais į šalia esančias apylinkes. Todėl 2027 metais, pradėję savo veiklą įsigytoje Dumpių aikštelėje, atviro kompostavimo infrastruktūrą demontuosime – kompostavimo ten neliks“, – pabrėžė J. Nacevičienė.
Sumos neatskleidžia
Įmonės įsigyta teritorija yra greta Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno. Šiuo metu joje veiklą vykdo bendrovės „Branda“ ir „Eco Nord“.
Bendrovės „Branda“ vadovas Evaldas Stakė patvirtino, kad įmonės nuosavybės teise valdytas sklypas iki metų pabaigos turės būti perduotas naujajam savininkui.
Kiek šiuo metu šioje teritorijoje yra žaliųjų atliekų, E. Stakė nedetalizavo, tačiau patvirtino, kad sandoris įvyko.
„Iki metų galo turime viską išvalyti ir perduoti teritoriją“, – teigė E. Stakė.
Už kokią sumą teritorija buvo parduota, neatskleidžiama.
Skundų lavina
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas pasidžiaugė šia naujiena.
Būtų didelis pliusas visiems.
„Jei tai tiesa, kad teritorija parduota ir joje nebeketinama tvarkyti žaliųjų atliekų, tai yra labai gera naujiena. Džiaugsis visi – tiek pietinės miesto dalies gyventojai, tiek mes. Būtų gerai, kad toje teritorijoje būtų vykdoma veikla, kuri nebeskleistų kvapų. Tai būtų didelis pliusas visiems“, – patikino R. Grigaliūnas.
Bendrovė „Branda“ nuolat sulaukdavo aplinkosaugininkų ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų dėmesio.
„Dar nėra pasibaigusi viena teisminė procedūra. Daugiau nei dešimt kartų buvome gavę derinti dokumentus dėl taršos leidimo. Rašėme pastabas, kad tokia veikla turėtų būti vykdoma uždarose patalpose. „Branda“ šio klausimo vis nesprendė, pasistatė palapinę ir galvojo, kad čia jau viskas“, – priminė R. Grigaliūnas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į aplinkos ministro įsakymą, kuriame nurodyta, kad biologinių atliekų kompostavimas turi vykti uždarose patalpose.
„Vien praėjusią savaitę sulaukėme 6–7 pranešimų dėl kvapų iš Ketvergių. Reikia pripažinti, kad sklindantis kvapas yra itin bjaurus. Jei pučia vėjas nuo jūros, smirda rajono gyventojams. Jei vėjas pasisuka, kankinasi klaipėdiečiai“, – sakė R. Grigaliūnas.
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