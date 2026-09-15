Skelbiamas konkursas Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus pareigoms

Pareiginės algos koeficientas – 2,5524–2,5758 (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais), nustatomas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą).
Pretendentų dokumentai priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje (Žemaitės g. 10, Gargždai (2 aukštas)) tiesiogiai, elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu laišku iki 2026 m. lapkričio 24 d. (įskaitytinai).
Atrankos data – 2026 m. gruodžio 4 d.
Kvalifikacinius reikalavimus, pareigybės funkcijas, dokumentų teikimo ir vertinimo tvarką rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.
Išsamesnė informacija teikiama:
Konkurso organizavimo klausimais – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje (Žemaitės g. 10, Gargždai), 2 aukštas , +370 617 87683, el. paštu [email protected].;
Švietimo įstaigos veiklos ir kitais klausimais – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje (Kvietinių g. 26, Gargždai), 225 kab., 0 616 83 363, el. paštu algirdas.petravič[email protected].
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