Skelbiama atranka į šeimos paslaugų vadovų pareigas

Pagrindinis darbo tikslas – teikti kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus, kuriems nustatyta vidutinė ar sunki negalia, ir koordinuoti individualų šeimos atvejį, padedant šeimai gauti jos poreikius atitinkančias paslaugas ir kitas pagalbos priemones.
Darbo pobūdis: darbas pagal terminuotą darbo sutartį projekto Nr. 07-027-P-0001 „Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje“ įgyvendinimo laikotarpiui – iki 2029 m. liepos 31 d. Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 1,34, pareiginė alga – 2 409,32 Eur neatskaičius mokesčių. Pareigybė finansuojama projekto lėšomis. Nustatomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis.
Kandidatus, norinčius dalyvauti atrankoje, prašome iki 2026-10-01 el. paštu [email protected] pateikti:
- gyvenimo aprašymą (CV);
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- informaciją ar dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą darbo patirtį.
Atrinktus kandidatus pakviesime į pokalbį.
Daugiau informacijos apie pareigybę teikiama tel. +370 620 78 940 arba el. paštu [email protected].
Taip pat daugiau informacijos rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.
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