Siutina skambučiai iš Los Andželo: per valandą jų net kelios dešimtys

Kalbino rusiškai
Gyventojai tokių atakų suaktyvėjimo sulaukė per pastarąją savaitę.
Įvairaus amžiaus žmonėms buvo skambinama daugiausia į mobiliuosius telefonus.
Telefono ekrane įsižiebus įeinančio skambučio numeriui, prasidedančiam skaičiais +121, nerimo banga užplūdo vieną klaipėdietę.
„Telefono numeris ne lietuviškas, skambinama iš užsienio. Daugelis žmonių turi giminių užsienyje, tad apima nerimas, gal kas nors nutiko giminėms. Atsiliepus niekas su manimi nekalbėjo. Padėjau ragelį. Tačiau skambučiai nesiliovė net ir tada, kai užblokavau šį numerį. Labai keista“, – stebėjosi moteris.
Panašiomis istorijomis dalijasi daugybė lietuvių. Pranešama apie keistus skambučius iš užsienio būtent šiomis dienomis.
Kai kurie numeriai rodo, kad skambinama iš Los Andželo (JAV).
Gyventojai pasakojo, kad atsiliepus į vieną tokių skambučių, išgirdo rusiškai kalbantį pilietį.
Viena moteris pripažino, kad įeinančio skambučio blokavimas jai visiškai nepadėjo.
„Man buvo dar bjauriau. Skambino kas penkias minutes, įsijungdavo net mobiliojo telefono žibintuvėlis. Visa tai tęsėsi dvi savaites. Net skambutis policijai bendruoju telefonu 112 nepadėjo“, – pasakojo moteris.
Pasiūlė pokalbį apie karą
Kitų gyventojų liudijimai dar įdomesni – viena mergina sulaukė vyresnio amžiaus moters skambučio.
Ši pirmiausia paklausė, ar bendrauja su pilnamete. Lietuvė atsakė teigiamai. Tada nepažįstamoji pasiūlė jai pasikalbėti apie karą. Nurodė interneto puslapį, kur esą telefoninei draugei galėtų būti įdomių dalykų.
Mergina, atsivertusi pasiūlytą tinklalapį, nustebo išvydusi informaciją apie Jehovos liudytojus.
Tiesa, šiai merginai skambinta lietuviškais numeriais.
O vienas vyriškis, pasidalijęs savo patirtimi, tikino, kad pokalbio su sukčiais nepamirš ilgai.
Sulaukęs nepažįstamo numerio atakos, vyras ragelį pakėlė. Tačiau išgirdęs rusų kalba šnekantį veikėją, kuris prisistatė telefono ryšio operatoriumi, klaipėdietis jį pasiuntė paskui laivą.
„Išgirdau tokio kalėjimo žargono, kokio dar nebuvau girdėjęs“, – prisiminė vyriškis.
Pasinaudoja programėle?
Vienas pilietis pasidalijo savo įžvalgomis – jo manymu, sukčiai įvaldė programėlę, kuria generuojami telefonų numeriai.
„Todėl jų skambinimo galimybės yra beribės. Blokavimai nepadeda, jau nežinau, ką daryti, nes man skambina nuolat. Pateikiu pavyzdį – vienas skambutis rodo telefono numerį iš Anglijos. Atsiliepus suprantu, kad tai yra sukčiai. Nutraukiu pokalbį. Po minutės paskambina jau iš JAV telefono numerio. Atsakau į skambutį ir girdisi vėl tas pats balsas. Tai kaip gali būti žmogus vienu metu dviejose skirtingose pasaulio vietose? Niekaip. Ir tada išsiaiškinau, kad yra tokia skambinimo programėlė, kuri sugeneruoja telefono numerį tik vienam kartui“, – pasakojo žmogus.
Dažniausiai į tokio tipo telefono numerius perskambinti nepavyksta, operatorius praneša, kad numeris neegzistuoja.
