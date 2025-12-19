 Šių metų Kūčioms klaipėdiečiai išradingesni: renkasi ir sušius, ir kebabus

Šių metų Kūčioms klaipėdiečiai išradingesni: renkasi ir sušius, ir kebabus

2025-12-19 13:15
Indrė Kiseliovaitė

Šįmet Kūčių stalui klaipėdiečiai renkasi ne tik išsineštinius klasikinius patiekalus, užsisako ir sušių padėklus, jūros gėrybių užkandžius ar net kebabų rinkinius. Kita dalis žmonių laukiamiausias metų šventes renkasi sutikti uostamiesčio restoranuose, apie tai byloja staliukų kavinėse užsakymai.

Įvairovė: per šventes dažniausiai renkamasi tradicinius Kūčių patiekalus, vis dėlto kai kurie norėtų kokių nors įspūdingesnių užkandžių. Jevgenijus Sokolovas

Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos valdybos narys Jevgenijus Sokolovas teigė, kad šiemet pastebimas didesnis klaipėdiečių susidomėjimas Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius metus atšvęsti vakarieniaujant restoranuose, o ne namuose.

„Staliukai labai aktyviai rezervuojami. Kai kuriuose restoranuose Naujiesiems metams vietų jau seniai nebėra, kituose likusios tik pavienės. Matome tikrai didesnį susidomėjimą negu praėjusiais metais. Išsineštiniai Kūčių patiekalai taip pat sulaukia didelio populiarumo. Žmonės, kurie kartą pabandė pirkti rinkinius išsinešti, tikrai grįžta“, – pastebėjo J. Sokolovas.

Staliukai labai aktyviai rezervuojami.

Pasak pašnekovo, nemažai įmonių staliukus restoranuose rezervuoja gerokai prieš šventes.

Neįprastų sprendimų Kūčių vakarienei siūlo greitojo maisto restoranai. Viena Klaipėdos kebabinė šventiniu laikotarpiu pristato specialius kebabų padėklus, kurių kainos prasideda nuo 25 eurų.

Pasak verslininkų, tokia idėja sulaukia nemažo jaunų žmonių susidomėjimo.

Sušių restoranai ragina gyventojus užsakymus planuoti iš anksto. Klientams siūlomi įvairaus dydžio šalti ir karšti sušių padėklai bei krevečių užkandžiai, kurių kainos – nuo 20 iki beveik 80 eurų.

Jevgenijus Sokolovas
Jevgenijus Sokolovas / Asmeninio archyvo nuotr.

Taip pat galima pasirinkti sušių kiekį, nuo to priklauso ir kaina. Pavyzdžiui, 48 šešių skirtingų skonių sušių gabaliukai kainuoja 58 eurus, 56 gabaliukai su septyniais skoniais – 67 eurus, krevečių užkandžių padėklas – 20 eurų.

Vis dėlto didžioji dalis klaipėdiečių lieka ištikimi tradicijoms. Vienas uostamiesčio restoranų siūlo autentišką Kūčių vakarienės rinkinį, paruoštą pagal ilgametes šeimos tradicijas, – be kiaušinių, majonezo ar sviesto.

Rinkinyje – įvairūs žuvų patiekalai, spanguolių kisielius, virtos bulvės su lupena, virtinukai, kūčiukai su aguonų pienu ir kiti Kūčių stalui būdingi valgiai. Toks vakarienės komplektas, skirtas nuo keturių iki šešių asmenų, kainuoja 130 eurų.

Dar viename uostamiesčio restoranų pristatomas specialus šv. Kūčių vakarienės meniu, kurį sudaro silkė su karamelizuotais svogūnais, menkės kepsniukai su sezamo plutele, marinuoti skumbrės kepsneliai ir kiti patiekalai. Vakarienė skirta dviem asmenims, kaina – 100 eurų.

Verslininkai pastebi, kad šventinis laikotarpis kasmet vis labiau keičiasi, o klaipėdiečiai Kūčias pasitinka vis drąsiau eksperimentuodami skoniais.

