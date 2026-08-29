Šiltą savaitę netrūks lietaus

Šeštadienį vėjo gūsiai ryte ir dieną gali siekti 15–17 m/s, tačiau vakare vėjas rims. Antroje dienos pusėje vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra laikysis apie 14–16, o dieną – 18–20 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vėjas bus silpnesnis, tačiau lietaus tikimybė išliks. Naktį ir dieną pūs pietvakarių, pietų vėjas, sieksiantis 5–11 m/s. Tiek naktį, tiek dieną numatomi trumpi lietūs. Vis dėlto diena bus šilta – temperatūra naktį sieks 15–17, o dieną, pasirodžius saulei, gali pakilti iki plius 22–24 laipsnių.
Pirmadienio naktį pūs pietinių krypčių, 4–9 m/s vėjas, dieną jis sustiprės iki 6–11 m/s. Naktį ir dieną prognozuojamas nedidelis lietus. Temperatūra išliks gana aukšta – naktį bus apie plius 16–18, dieną – apie 21–23 laipsnius šilumos.
Rugsėjo 1-oji Klaipėdoje bus lietinga ir vėjuota. Pietvakarių vėjas naktį sieks 6–11 m/s, dieną jis pasisuks iš pietvakarių ir vakarų bei bus gūsingas – gūsiai gali siekti iki 15 m/s. Lietaus tikimybė didės – tiek naktį, tiek dieną numatomi protarpiniai lietūs ir perkūnija. Temperatūra naktį – 15–17, dieną – plius 18–19 laipsnių.
Trečiadienį naktį pietvakarių, vakarų vėjas sieks 9–14 m/s, dieną jis šiek tiek rims iki 7–12 m/s. Naktį numatomas nedidelis lietus, dieną – lietus, vietomis – ir perkūnija. Naktį temperatūra sieks apie 14–16, dieną – plius 19–21 laipsnį šilumos.
Ketvirtadienio naktį ir dieną pūs pietvakarių, pietų vidutinio stiprumo vėjas. Naktį dar gali palyti, tačiau dieną žymesnio lietaus neprognozuojama. Temperatūra naktį nukris iki plius 13–15, dieną sieks 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį vėjai sustiprės, pūs iš vakarų ir bus gūsingi – naktį sieks apie 10–15 m/s, dieną 11–16 m/s. Lietaus numatoma tiek naktį, tiek dieną. Naktį temperatūra laikysis ties 14–16 laipsnių padala, o dieną prognozuojama apie plius 17–19 laipsnių.
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