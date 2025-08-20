Šiemet uostamiestyje – dar tūkstantis stovos vietų

Už beveik 7 mln. eurų
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, dėl stovos vietų trūkumo savivaldybė dar gauna gyventojų pranešimų, tačiau jų skaičius mažėja.
„Miestas tiek pernai, tiek šiemet skiria didelį dėmesį parkavimo vietų plėtrai. Pernai visame mieste buvo įrengta daugiau kaip 1,5 tūkst. naujų automobilių statymo vietų, šiemet planuojama įrengti apie 2,2 tūkst. Vien šiais metais bus įgyvendinta projektų už 6–7 mln. eurų. Dažnu atveju kartu sutvarkomi lietaus nuotekų šalinimo tinklai, apšvietimas, atnaujinami šaligatviai“, – sakė I. Kubilienė.
Anot jos, šiais metais užbaigti plėtros projektai Kauno gatvės mikrorajono kiemuose, įrengta per 960 stovos vietų. Taip pat šiemet darbai bus baigti Kretingos g. mikrorajone.
Darbai jau baigiami ir V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11–21 namų ruože, čia įrengiama 90 stovos vietų. Taip pat Kretingos g. 27–Liepojos g. 2 ruože įrengiamos 159 vietos.
Miestas skyrė savo sklypą
„Apie 100 parkavimo vietų bus įrengta Minijos g. daugiabučių kiemuose (Minijos g. 126, 128, 130C ir Minijos g. 130, 130A, 130B). Jūrininkų prospekte ir Mogiliovo gatvėje, ties Lūžų gatve bus įrengta apie 600 vietų. Darbai jau pradėti. Jūrininkų prospekte vietos automobiliams įrengiamos, tvarkant įvažiuojamąjį kelią, o Mogiliovo ir Lūžų gatvių sankirtoje numatoma nauja automobilių stovėjimo aikštelė, kuri bus įrengta savivaldybei priklausančiame sklype šalia daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos“, – informavo I. Kubilienė.
Ji taip pat pridūrė, kad jau pradėtos viešųjų pirkimų procedūros ir kitiems svarbiems vietų automobiliams plėtros projektams.
Tarp jų – Laukininkų g. 33–37 namų ruože, kur numatyta įrengti 82 naujas stovos vietas, Baltijos pr. 59, 61, 65, 67, 69 namų ruože bus įrengtos 65 vietos, Laukininkų g. 32–40 suplanuota 117 vietų.
Kloja ažūrines trinkeles
„Parkavimo vietos įrengiamos ir naudojant ažūrines betonines trinkeles, kurios yra pralaidžios vandeniui ir draugiškos aplinkai. Šiuo paprastu būdu galima įrengti dangas, pritaikytas lengvojo transporto apkrovoms – nereikia rengti sudėtingų projektų, nebūtina įrengti lietaus nuotekų tinklų, nes danga lengvai drenuojama. Ši priemonė tinkama tose vietose, kur nėra inžinerinių tinklų, saugotinų želdinių ir sprendiniai neprieštarauja miesto planavimo dokumentams. Šiais metais tokios aikštelės įrengiamos Birutės, Šiaulių, Laukininkų, I. Simonaitytės, Sportininkų g. ir kitose vietose. Iš viso, panaudojant ažūrines trinkeles, bus įrengta apie 500 vietų“, – akcentavo I. Kubilienė.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai taip pat nurodė mažėjantį nusiskundimų dėl neleistinose vietose paliktų automobilių skaičių.
„Dažniau pranešama apie centrinėje miesto dalyje neleistinose vietose statomus automobilius“, – pažymėjo specialistai.
