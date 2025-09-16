Vairuotojams perspėjimas – tolerancija baigsis

Situacija, užfiksuota Kretingos gatvės 3-iojo namo kieme, parodė, kad taikus susitarimas su gyventojas ne visada pavyksta.
Prie požeminių atliekų konteinerių yra pastatytas ženklas, draudžiantis čia statyti mašinas.
Papildoma lentelė nurodo, kad draudimas galioja nuo 8 val. iki 15 val.
Tai reiškia, kad vakare ir nakties metu žmonės gali čia statyti mašinas, tačiau jų mandagiai prašoma palikti laisvą kelią atliekų vežėjams darbo metu.
Atvykę darbininkai prie konteinerių išvydo visą eilę surikiuotų mašinų.
Šiukšliavežei teko išskleisti gervę ir jos pagalba tuštinti konteinerius.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro atstovas Arūnas Liubinavičius patikino, kad vežėjas negali palikti neištuštintų konteinerių, už tai įmonei grėstų baudos.
„Jei konteineriai nebūtų ištuštinti, nepasitenkinimą reikštų ir patys gyventojai. Kretingos gatvėje yra labai siauri kiemai. Tačiau stengiamasi taikiai su gyventojais sutarti, dažnai statomi ženklai, kurie nurodo ribojimų laiką“, – paaiškino A. Liubinavičius.
Jei vežėjams trukdo privatūs automobiliai, jie turi teisę kviesti policiją.
„Tai yra daroma. Dažniausiai prie konteinerių brėžiamos geltonos linijos, statomi ženklai, draudžiantys stovėti arba sustoti. Tačiau pačių gyventojų pageidavimu ne viename miesto rajone buvo sustatyti ženklai su patikslinimu, kad būtų aišku, nuo kada ir iki kada draudžiama statyti automobilius. Kai kuriose vietose tai padėjo. Tačiau kitose vietose net ir to nepaisoma“, – apgailestavo A. Liubinavičius.
Kelio ženklų nepaisiusių vairuotojų gali laukti itin nemalonus siurprizas.
„Tie gyventojai, kurių mašinos trukdo išvežti atliekas, labai rizikuoja savo turtu. Į konteinerius žmonės primeta visko – metamos maisto atliekos, sodo ir daržo gėrybės. Todėl maišuose kaupiasi ne itin maloniai kvepiantis skystis. O ne vietoje paliktos mašinos gali būti aplaistytos. Žinoma, po to kyla pasipiktinimas. Bet čia paties žmogaus rizika – mašina gali būti aplaistyta ar net apgadinta, o dar ir baudą vairuotojas gali gauti. Reikėtų pagalvoti, ko nevertėtų daryti“, – reziumavo A. Liubinavičius.
