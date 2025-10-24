 Svarbi informacija apsiperkantiems Savanorių prospekto „Maximoje“

2025-10-24 16:51
Pranešimas spaudai

Prekybos tinklas „Maxima“ informuoja Kauno miesto gyventojus ir svečius, kad nuo kitos savaitės keičiasi automobilių stovėjimo tvarka trijų X „Maximos“ parduotuvės, esančios adresu Savanorių pr. 255, aikštelėje.

Svarbi informacija apsiperkantiems Savanorių prospekto „Maximoje“ / Asociatyvi „Maximos“ nuotr.

Kaip rašoma bendrovės išplatintame pranešime spaudai, siekiant užtikrinti, kad „Maximos“ klientai, atvykę apsipirkti į PC „Hyper MAXIMA“, visada rastų laisvą vietą automobiliui, įvedamas stovėjimo laiko apribojimas.

„Nuo šiol šios „Maximos“ parduotuvės aikštelėje nemokamai automobilį bus galima laikyti iki 3 valandų. Viršijus šį laiką, stovėjimas bus apmokestinamas. Atsiskaityti bus galima dviejuose mokėjimo terminaluose, esančiuose prie įėjimų į PC, arba programėle“, – informuoja prekybos centro atstovai.

Pabrėžiama, kad tiek patekimas, tiek išvažiavimas iš aikštelės veiks be užtvarų.

