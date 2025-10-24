Svarbi informacija apsiperkantiems Savanorių prospekto „Maximoje“

Kaip rašoma bendrovės išplatintame pranešime spaudai, siekiant užtikrinti, kad „Maximos“ klientai, atvykę apsipirkti į PC „Hyper MAXIMA“, visada rastų laisvą vietą automobiliui, įvedamas stovėjimo laiko apribojimas.
„Nuo šiol šios „Maximos“ parduotuvės aikštelėje nemokamai automobilį bus galima laikyti iki 3 valandų. Viršijus šį laiką, stovėjimas bus apmokestinamas. Atsiskaityti bus galima dviejuose mokėjimo terminaluose, esančiuose prie įėjimų į PC, arba programėle“, – informuoja prekybos centro atstovai.
Pabrėžiama, kad tiek patekimas, tiek išvažiavimas iš aikštelės veiks be užtvarų.
