Šiaurės ragas keičiasi: tęsiami atnaujinimo darbai

„Darbai vyksta nuosekliai – jau įgyvendinti svarbūs etapai, o artimiausiu metu bus pereinama prie labiausiai matomos projekto dalies – naujos dangos įrengimo. Galutinis rezultatas miestui bus labai reikšmingas, nes Šiaurės ragas yra svarbi miesto vieta, kuri turi tapti patogia, gyva ir visiems atvira erdve“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Artimiausiomis savaitėmis planuojama atlikti būtinus želdinių tvarkymo darbus bei pradėti elektros tinklų įrengimą palei „Memelio miesto“ teritorijos ribas. Naujos dangos įrengimo darbus numatoma pradėti 2026 metų kovo–balandžio mėnesiais. Sprendimai dėl eismo ribojimų bus priimami atskirai, prieš pradedant šiuos darbus, apie juos visuomenė bus informuota papildomai.
Šiaurės rago atnaujinimo darbai vykdomi etapais, tvarkant teritoriją atskirose zonose ir neuždarant viso skvero. Darbų metu išlieka galimybė pėsčiomis ir dviračiais patekti į Senąją Smiltynės perkėlą, tačiau motorinių transporto priemonių eismas ir parkavimas teritorijoje yra draudžiamas, išskyrus specialųjį transportą ir transporto priemones, pažymėtas asmens su negalia ženklu ar kortele.
Pagal projektą Šiaurės rago skveras bus pritaikytas tiek intensyviems lankytojų srautams, tiek ramiam poilsiui ir renginiams. Palei Danės upę formuojama lėto pasivaikščiojimo zona su poilsio erdvėmis ir patogiu priėjimu prie krantinės, o palei „Memelio miestą“ bus įrengta greito judėjimo zona su plačiu dviračių taku, jungiančiu tarptautinę „EuroVelo 13“ trasą. Teritorijoje planuojama atsisakyti motorizuoto transporto, išskyrus specialiąsias tarnybas.
Bendras tvarkomos teritorijos plotas siekia daugiau kaip 15 tūkst. kvadratinių metrų. Atnaujinant Šiaurės rago skverą, bus naudojamos ilgaamžės, Klaipėdos kraštui būdingos medžiagos, taip pat įrengiamas modernus apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistemos. Projektą įgyvendina UAB „Tilta“, numatoma darbų vertė – beveik 4,83 mln. eurų.
