Keitėsi Kūlupėnų seniūnija: vyko atnaujinimo darbai

„Vienas svarbesnių šiemet atliktų darbų – Kūlupėnų kaimo apšvietimo modernizavimas. 55 seni natrio lepų šviestuvai pakeisti moderniais LED šviestuvais. Atnaujinus šviestuvus, gatvės apšviečiamos geriau ir tolygiau, be to, taupoma elektros energija“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Taip pat šiemet, lankytojų patogumui, buvo įrengtas apšvietimas seniūnijos kieme, apšviesta ir viešojo tualeto teritorija.
2025-aisiais išasfaltuotas Kūlupėnų kaimo Lino gatvės ruožas. Seniūnijos kelių ir gatvių būklė gerinta užpilant skaldos, žvyruojant bei greideriuojant žvyro dangos gatves, taip pat užtaisant duobes asfalto dangos gatvėse. Tvarkyti ir seniūnijoje esantys tiltai bei jų prieigos, nuo savaiminių medžių ir krūmų išvalytos seniūnijos pakelės.
Per 2025 metus seniūnijoje atnaujinta smulkiosios architektūros elementų: atnaujinta senoji koplytėlė Sauserių kaime, restauruota jos viduje įrengta Marijos skulptūra, taip pat restauruota prie seniūnijos esanti skulptūra, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, Kūlupėnų kaime atnaujinti 26 suoliukai, pakeičiant jų medinę dalį, įsigyti stovai vėliavoms kabinti bei pačios vėliavos.
Rūpinantis viešųjų erdvių priežiūra, prieš maudymosi sezono pradžią į Nasrėnų paplūdimį ir čia esančias paplūdimio tinklinio aikšteles atvežta papildomo smėlio.
Atnaujinta seniūnijos technika – įsigytas naujas traktorius su padargais, kuris leis efektyviau atlikti kasdienius priežiūros darbus.
Savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
