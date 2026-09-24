„Senjorų savaitę“ – specialūs pasiūlymai

„Senjorų savaitė“ pristatoma kaip didžiausias muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Lietuvoje. Jis skirtas vyresnio amžiaus žmonėms.
Pagrindiniai festivalio renginiai vyks nuo rugsėjo 28-osios iki spalio 1 dienos Palangoje, tačiau senjorams skirta programa numatyta ir Klaipėdoje.
Dauguma festivalio renginių senjorams – visiškai nemokami.
Palangoje festivalio metu vyresnio amžiaus žmonėms specialias kainas taip pat taikys viešbučiai, o kavinės ir restoranai pasiūlys specialius dienos pietų variantus.
Klaipėdoje senjorams skirta programa prasidės rugsėjo 28 dieną.
Tądien 15.30 val. Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vingio padalinyje (Vingio g. 11) vyks diskusija-pokalbis „Gyvenimo upė“ su Klaipėdos meno psichologijos centro edukologe Gražina Laurusevičiene.
Tą pačią dieną, rugsėjo 28-ąją, ir vėliau spalio 1, 2, 5 bei 6 dienomis, Vingio padalinyje vyks kompiuterinio raštingumo mokymai pradedantiesiems „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“.
Rugsėjo 29 dieną, 11 val., Kauno atžalyno padalinyje (Kauno g. 49) senjorai bus kviečiami į susitikimą su žolininke Virginija Rudiene.
Spalio 2-ąją, 17 val., Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g.) vyks literatūrologės, kultūros istorikės Jovitos Saulėnienės knygos „Jos didenybė Prūsijos karalienė Luizė Mėmelyje“ pristatymas.
Spalio 3 dieną, 11 val., Klaipėdos „Kūrėjų klubo“ susitikimas vyks minėtos bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A). Spalio 5 ir 7 dienomis 12 val. bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) bus rengiami susitikimai „Judėkime sveikiau: mankšta gerai savijautai ir kūno balansui“.
Spalio 6 dieną 16 val. Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks kvėpavimo praktika „Gilus kvėpimas – rami siela“. Į šį užsiėmimą būtina registracija telefonu.
Spalio 7-ąją senjorų laukia net keli renginiai. 12 val. Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks meno edukacija „Nuo lašo iki šedevro: skystos akvarelės magija“, o 16 val. Pempininkų padalinyje numatytas susitikimas „Puodelis bendrystės“.
Spalio 8 dieną 12 val. taip pat Meno skyriuje vyks grafikos edukacija senjorams.
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