„Lidl“ atidarė naują parduotuvę Kaune – įsikūrė prekybos parke „Plaza“

„Šiandein atidarėme jau 18-ąją „Lidl“ parduotuvę Kaune, tad dar daugiau mūsų pirkėjų ji bus arčiau namų ar lengviau pasiekiama. Parduotuvė įsikūrusi naujame prekybos parke Taikos prospekte, todėl bus patogi ne tik gyvenantiems bei dirbantiems šioje miesto dalyje, tačiau ir važiuojantiems šia intensyvia miesto arterija“, – kalbėjo „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Parduotuvės atidarymas sulaukė didelio kauniečių susidomėjimo. Dar prieš parduotuvei atveriant duris būriavosi gyventojai, laukiantys naujosios parduotuvės atidarymo ir galimybės pasinaudoti išskirtiniais žemų kainų pasiūlymais. Šia proga klientų laukė ir įvairios pramogos, vaišės, specialūs pasiūlymai tiek maisto, tiek ir ne maisto prekėms, o pirmam šimtui apsipirkusių klientų buvo išdalinti krepšinio tematikos marškinėliai su užrašu LIETUVA – kad pergalių naujaisiais metais būtų galima siekti pasipuošus tinkama atributika.
Pasak A. Bubnelio, žinant kauniečių meilę krepšiniui, „Lidl“ pirkėjams paruošė ir ypatingą galimybę – klientai sausio 15-18 dienomis apsipirkę naujoje parduotuvėje bent už 15 Eur gali dalyvauti specialiame žaidime ir laimėti du kelialapius dviems į Pasaulio čempionato atrankos rungtynes Islandijoje kartu su Lietuvos krepšinio rinktine. Svarbu nepamiršti savo „Lidl Plus“ programėlėje pasirinkti „Kaunas Plaza“ parduotuvės kaip „Mano parduotuvė“, nuskenuoti „Lidl Plus“ apsipirkimo metu ir aktyvinti žaidimo bilietą. Į kelialapį įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas viešbutyje bei bilietai į rungtynes.
Parduotuvė prekybos parke „Plaza“
„Lidl“ parduotuvė pirmoji pakvietė klientus apsipirkti per pastaruosius mėnesius iš verslo centro į prekybos parką evoliucionavusiame prekybos parke „Plaza“, kuris aplink gyvenantiems bei dirbantiems kuria visapusišką apsipirkimo infrastruktūrą. Čia „Lidl“ parduotuvė taps viso prekybos parko centrine ašimi – ji dalinasi bendra parkavimo aikštele su greta įsikursiančiomis prekybinėmis galerijomis. Toks išdėstymas leis užtikrinti vientisą apsipirkimo patirtį ir sklandų pirkėjų judėjimą.
Prekybos parkas „Plaza“ įsikūręs Taikos prospekte – vienoje pagrindinių Kauno transporto arterijų, jungiančių miesto centrą su Naujamiesčiu, Petrašiūnais ir Kauno aplinkkeliu. Patogi prekybos parko vieta ir du įvažiavimai – iš Taikos pr. ir Garažų g. – leis jį lengvai pasiekti ir pravažiuojantiems.
Vystytojai pabrėžia, kad šioje miesto teritorijoje iki šiol trūko maisto prekių parduotuvių pasirinkimo, o „Lidl“ įsitraukimas ne tik užpildė infrastruktūros spragą, bet ir tampa svarbia jungtimi tarp kitų parko prekybininkų ir paslaugų teikėjų.
„Tiek vietos gyventojams, tiek pro šalį važiuojantiems tai bus patogi vieta greitam ir patogiam apsipirkimui. Šalia „Lidl“ įsikurs ir „Gintaro baldai“. Įvertinus patogią vietą ir esamą infrastruktūrą, nuspręsta plėtoti kasdieniam, greitam ir patogiam apsipirkimui bei paslaugoms skirtą koncepciją. Ji apima maisto, buities, augintinių prekes, medicinos ir laisvalaikio paslaugas. Šiuo metu įmonė tęsia aktyvias derybas su kitais potencialiais nuomininkais“, – sakė nekilnojamojo turto investicinių fondų valdymo įmonės „Aggressive Capital“, valdančios „Retail Opportunity Fund“, vadovas Kęstutis Ivanauskas.
Naujosios „Lidl“ parduotuvės formatas pritaikytas prie išskirtinės lokacijos. Pirkėjai čia ras patogų, bet kiek kitokį prekių išdėstymą, kuris leis apsipirkti greitai ir sklandžiai – prekės išdėstytos 6 eilėmis. Parduotuvėje iš viso veikia 11 kasų: 3 įprastinės bei 8 savitarnos, iš kurių visos – XXL dydžio. Šios kasos puikiai pritaikytos esant didesniems pirkiniams bei greitiems apsipirkimams. Skaičiuojama, kad savitarnos kasose atsiskaityti už prekes galima per vidutiniškai 2 minutes. Parduotuvė patogi ir elektromobilių vairuotojams – prie jos įrengta įkrovimo stotelė.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 84 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
