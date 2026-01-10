 Senamiestyje svečiavosi stirna

Senamiestyje svečiavosi stirna

2026-01-10 12:00
Klaudija Audickaitė

Ankstyvas rytas Klaipėdos centre praeiviams pateikė vaizdelį, kurio čia mažiausiai tikėtasi. Atstatomos Šv. Jono bažnyčios erdvėje buvo pastebėta netikėta viešnia – stirna.

Akimirka: stirna ankstų rytą ramiai vaikščiojo Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios atstatymo vietos erdvėse.
Akimirka: stirna ankstų rytą ramiai vaikščiojo Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios atstatymo vietos erdvėse. / L. Skwirblies nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gyvūnas ramiai vaikščiojo po bažnyčios teritoriją, tarsi trumpam užsukęs į miesto centrą, ir vėliau pats pasišalino.

Klaipėdiečių teigimu, stirna atėjo nuo Jono kalnelio ketvirtadienį apie 9 val. ir buvo čia apie pusvalandį.

„Kažkas nepaaiškinamo – ryte Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios erdvėje apsilankė stirnaitė. Tarsi dangaus ženklas – ji tokia elegantiška, rami, pavaikščiojo ir nuėjo savais keliais“, – pasakojo Šv. Jono bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondo vadovė Lilija Petraitienė.

L. Skwirblies nuotr.

Pasak jos, gyvūnas niekam netrukdė ir atrodė visiškai nepasimetęs miesto aplinkoje.

„Negalėjau patikėti savo akimis – tai tikrai neįprastas vaizdas mieste ir tikras stebuklas, kai šiuo metu žiema uostamiestyje tokia graži“, – emocijų neslėpė L. Petraitienė.

Stirna elgėsi ramiai, nebuvo agresyvi ir neparodė baimės – paprasčiausiai dairėsi ir judėjo.

„Gerai, kad tuo metu nebuvo nei šunų, nei žmonių. Niekas jos negąsdino, todėl ji ramiai nukeliavo gatve, tikriausiai link laukų“, – pasakojo pašnekovė.

Šiame straipsnyje:
stirna
Senamiestis
šv. Jono bažnyčia

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų