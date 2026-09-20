Šalies stiprinimui – infrastruktūros plėtra bei inovacijos

Klaipėdos uostas kasdien dirba Lietuvai – kuria tūkstančius darbo vietų, traukia investuotojus, stiprina vietos verslą.
Skaičiuojama, kad Klaipėdos uoste veikiančios įmonės kasmet į valstybės biudžetą suneša kelis šimtus milijonų eurų.
„Šiandien Klaipėdos uoste įgyvendiname svarbius plėtros projektus – sklandžiai pirmyn juda iš vandens jau kylančio naujojo kruizinių laivų terminalo statybos, priartėjome prie didžiausio istorijoje plėtros projekto vystant pietinę uosto dalį darbų pradžios, atidarėme pirmąją žaliojo vandenilio stotį Lietuvoje, įgyvendiname kitus inovatyvius projektus. Vertiname glaudų bendradarbiavimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, nes dirbdami susitelkę kuriame vertę Lietuvai ir atveriame jai naujas galimybes“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Klaipėdos uosto direkcijoje apsilankiusiam ekonomikos ir inovacijų ministrui E. Grikšui bei lydinčiai delegacijai iš organizacijų „Keliauk Lietuvoje“ bei „Investuok Lietuvoje“ ir Inovacijų agentūros pristatyta Klaipėdos uosto veikla, geopolitinės situacijos lemti iššūkiai bei priimti sprendimai jiems suvaldyti.
Susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta Klaipėdos uoste planuojamiems strateginiams projektams, susijusiems su kruizine laivyba ir turizmo skatinimu, taip pat aptartas pietinės uosto dalies išvystymo projektas bei konkurencinės ir investicinės galimybės, kurias šis projektas atveria Lietuvai.
Iki 2029-ųjų į visai Lietuvai svarbius Klaipėdos uosto vystymo sprendimus numatoma investuoti 775 mln. eurų.
Būtent naujos apimties uosto veiklos ir krovos potencialą kuriančiam pietinės uosto dalies išvystymo projektui ir skiriama didžioji investicinės programos pinigų dalis.
Vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso išvystymo suma sieks daugiau nei 1 mlrd. eurų.
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