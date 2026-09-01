Rugsėjo 1-oji Klaipėdoje: kas naujo?

„Rugsėjo 1-ąją Klaipėda kupina mažų pradžių, iš kurių su metais išaugs dideli gyvenimai. Augti mieste prie jūros – ypatinga, nes čia horizontas visada matomas. Tad vaikams ir jaunimui linkiu smalsumo, drąsos ieškoti savo kelio ir nebijoti žvelgti toliau, nei šiandien gali pasiekti akys. Mokytojams – įkvėpimo, kantrybės ir džiaugsmo matant augančius savo mokinius, o tėvams – pasitikėjimo ir ramybės lydint vaikus jų kasdienėse mažose ir didelėse pradžiose. Tegul šie mokslo metai visai Klaipėdos švietimo bendruomenei būna prasmingi, šviesūs ir kupini atradimų“, – su naujų mokslo metų pradžia sveikina Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Miestas intensyviai ruošėsi, kad sugrįžimas į klases būtų sklandus, saugus ir kupinas atradimų tiek vaikams, tiek juos ugdantiems mokytojams.
Mokyklos ir darželiai atgyja: tūkstančiai vaikų klasėse ir laisvos vietos mažiausiems
Uostamiesčio mokyklose šį rudenį vėl užvirs tikras gyvenimas. Šiais mokslo metais Klaipėdos mokyklų suolus iš viso užpildys net 23 206 moksleiviai (iš jų 21 543 mokysis savivaldybės įstaigose). Pirmą kartą mokyklos slenkstį nedrąsiai, bet smalsiai peržengs 1 779 pirmokai (savivaldybės mokyklose – 1 654), o paskutinį mokslo metų maratoną prieš egzaminus pradės 1 672 abiturientai (savivaldybės mokyklose – 1 626). Taip pat mieste toliau mokysis 460 VšĮ Tarptautinės Ukrainos mokyklos auklėtinių (tarp jų – 33 pirmokai) bei 197 Všį Rytų Europos mokyklos 5-11 klasių mokiniai.
2026–2027 m. m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus ugdoma apie 6 400 vaikų – iš viso veiks 368 ikimokyklinio ir 100 priešmokyklinio ugdymo grupės. Šiuo metu miestas dar gali pasiūlyti net 1 105 laisvas vietos darželiuose, o eilėje laukia vos apie 100 mažylių, kurių tėveliai pageidauja vietos jiems patogiai pasiekiamame darželyje.
Kur kvepia dažais? Naujos erdvės ir dideli atsinaujinimai
Šį rudenį Klaipėda pasitinka su atnaujintomis švietimo įstaigomis. Vasaros pradžioje visiškai atnaujinta Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, o „Ąžuolyno“ gimnazijos bendruomenė jau dėliojasi vadovėlius į lentynas – čia baigiami vidaus darbai, tad rugsėjo 1-ąją mokiniai pasitiks sugrįžę į savo šiltas bei šviesias patalpas. Didelėms permainoms ruošiasi „Vyturio“ progimnazija: paskelbtas rangos pirkimas remontams, o kol vyks darbai, mokiniai laikinai įsikurs Suaugusiųjų gimnazijos patalpose, kur ir vyks pamokos. Atnaujinimo planus jau dėlioja ir „Aukuro“ gimnazija.
Ypatingų naujienų sulaukė patys mažiausi klaipėdiečiai – duris atveria visiškai naujas lopšelis-darželis „Tauras“. Taip pat po kapitalinio remonto sugrįžta atgijęs lopšelis-darželis „Vėtrungėlė“. O štai lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenė, rudenį prasidedant statybų darbams, laikinai persikels į Socialinių paslaugų centrą „Rytas“, kur vaikučių laukia saugi ir šilta aplinka.
Klaipėdos mokyklų sporto aikštėse – džiugios permainos
Klaipėdoje veriasi visiškai naujos galimybės aktyviam vaikų laisvalaikiui ir judėjimui – čia sėkmingai užbaigti trijų mokyklų sporto aikštynų atnaujinimo darbai, kuriuos įkvėpė šalyje įgyvendinama „Tūkstantmečio mokyklų“ programa. Šios Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis remiamos iniciatyvos dėka Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos bei „Saulėtekio“ ir „Smeltės“ progimnazijų sporto aikštės virto patraukliomis, saugiomis ir gyvomis erdvėmis. Šių trijų mokyklų sporto aikštynuose įrengti šiuolaikiški bėgimo ir pasivaikščiojimo takai, naujos krepšinio, tinklinio bei kitų sporto šakų aikštelės, taip pat patogios šuoliaduobės. Šalia sporto zonų pastatyti nauji suoliukai, saugūs dviračių stovai, o aplinka papuošta kruopščiai parinktais želdiniais. Kadangi aikštelės buvo pertvarkomos remiantis įtraukiojo ugdymo vertybėmis, visi įrenginiai, takeliai bei dangos pritaikyti taip, kad vaikai su specialiaisiais poreikiais galėtų laisvai judėti ir žaisti kartu su draugais.
Daugiau saugumo ir erdvės susikaupimui: išmanieji sprendimai mokyklose
Kad pamokų metu niekas netrikdytų ramybės ir mokiniai galėtų sutelkti dėmesį į mokslus, miesto savivaldybė aktyviai investuoja į saugumą. Mokyklose atnaujinamos bei diegiamos modernios praėjimo kontrolės sistemos, o teritorijas ir vidaus erdves stebi naujos vaizdo stebėjimo kameros. Be to, siekiant, kad vaikai kuo mažiau blaškytųsi prie ekranų ir daugiau laiko skirtų gyvam bendravimui bei mokymuisi, mokyklos parengė aiškias taisykles dėl mobiliųjų telefonų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo pamokų metu.
Šiltas dėmesys kiekvienam vaikui: sensoriniai kambariai ir greitesnė pagalba
Klaipėda siekia būti atvira, draugiška ir priimanti kiekvieną vaiką. Praėjusiais mokslo metais uostamiesčio švietimo įstaigose mokėsi 2 663 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Kad kiekvienas iš jų gautų reikiamą pagalbą, praėjusių mokslo metų pabaigoje mieste buvo patvirtintos net 594 mokinio padėjėjų pareigybės.
Pagalba vaikus pasieks kur kas sparčiau – supaprastinus tvarką, mokinio padėjėjas galės būti paskirtas iškart, kai tik Pedagoginė psichologinė tarnyba pateikia pažymą, be jokių ilgų biurokratinių laukimų. Taip pat Klaipėda džiaugiasi išskirtiniu pasiekimu – sensoriniai arba nusiraminimo kambariai jau įrengti visose miesto švietimo įstaigose, o savivaldybė skiria papildomas lėšas specialioms priemonėms, kad šios erdvės kuo geriau padėtų vaikams atsipalaiduoti bei nusiraminti.
Geresnės sąlygos mokytojams ir naujos paskatos
Savivaldybė puikiai supranta, kad geras mokytojas yra didžiausias miesto turtas, todėl toliau investuoja į pedagogų gerovę. Mokytojams ir toliau bus kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos bei skiriamas tikslinis finansavimas kanceliarinėms prekėms įsigyti. Siekiant į uostamiestį pritraukti dar daugiau talentingų specialistų bei įvertinti jau dirbančius, šiuo metu rengiamas naujas pedagogų pritraukimo ir išlaikymo tvarkos aprašas, kuris pasiūlys dar patrauklesnių naudų bei motyvacinių priemonių.
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