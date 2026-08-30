 Rugsėjo 1-ąją – pirmoji pamoka mieste

Rugsėjo 1-ąją – pirmoji pamoka mieste

2026-08-30 12:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdoje mokslo metų pradžios šventė tradiciškai suburs mokinius į miesto centrą – Lietuvininkų aikštėje vyks pirmoji pamoka, į ją susirinks ir pirmokai, ir vyresniųjų klasių moksleiviai.

Aktualu: rugsėjo 1-ąją Lietuvininkų aikštėje vyks pirmoji mokslo metų pamoka – tądien miesto centre bus ribojamas eismas.
Aktualu: rugsėjo 1-ąją Lietuvininkų aikštėje vyks pirmoji mokslo metų pamoka – tądien miesto centre bus ribojamas eismas. / Vilmanto Raupelio nuotr.

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Pirmoji pamoka Lietuvininkų aikštėje prasidės 9 val. Dar iki renginio aikštėje rikiuosis mokiniai.

Tądien 8.30 val. Lietuvininkų aikštėje turės susirinkti vyresniųjų klasių moksleiviai – iš kiekvienos mokyklos bus po 60 mokinių su mokyklos atributika.

Tuo pat metu savo vietą aikštėje užims ir pirmokai. Mokyklos, kuriose yra pradinio ugdymo klasės, į šventę deleguos po du pirmokus. Jie rikiuosis prie M. Mažvydo paminklo, o į pirmąją pamoką atsineš ir mokyklinių varpelių.

Prie šventės prisidės ir papuošti mokyklų automobiliai – iki 8.30 val. jie bus išrikiuoti Šaulių gatvėje.

Po renginio mokyklų automobilių kolona pajudės iš miesto centro.

9.45 val., pasibaigus šventei, automobiliai, lydimi policijos, važiuos iki Sausio 15-osios gatvės, o ties sankryža kolona išsiskirstys, ir transportas keliaus į mokyklas.

Tądien vairuotojams taip pat teks atkreipti dėmesį į laikinus eismo pokyčius.

Renginio metu eismas bus uždarytas vienoje Lietuvininkų aikštės pusėje – toje, kurioje yra „Eldorado“ kavinė.

Šiame straipsnyje:
rugsėjo 1-oji
Mokslo metų pradžios šventė
pirmoji pamoka

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