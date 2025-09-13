Rudenį Palanga pasitinka gausybe renginių ir festivalių

Pramogos ir saviems
„Palangoje visais metų laikais sulaukiame žmonių, kurie mėgaujasi kurorto gyvenimu“, – pokalbį apie rudens sezono renginius pradėjo Palangos kultūros centro direktorė Vita Petrauskienė.
Ji skuba pasidžiaugti, kad ruduo – tas laikas, kada patys palangiškiai pagaliau gali pasimėgauti savo miestu, sugrįžti į renginius po įtemptų darbų.
„Sakyčiau, vietos gyventojai rudenį gauna kultūrinę dovaną ir ja mielai pasinaudoja. Žinoma, mes visuomet laukiame svečių ir iš kitų miestų“, – pridūrė pašnekovė.
Šokių sūkury
Renginių pristatymą Kultūros centro vadovė pradeda jau nuo šio savaitgalio.
„Šį savaitgalį startavo jau 9-asis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis „Palangos miestely“. Palanga vėl tampa traukos vieta šokio entuziastams iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių. Šiandien rengiamos spalvingos dalyvių eitynės iki Palangos tilto, koncertai po atviru dangumi ir nuoširdi dėkavonė šokėjams už jų atsidavimą ir šokio meno puoselėjimą. Sekmadienio rytą atsisveikinsime prie jūros – su ryto mankšta, arbata, šypsenomis ir pažadu sugrįžti“, – pasakojo V. Petrauskienė.
Ji pastebi, kad ši šventė kasmet sutraukia vis daugiau auditorijos bei dalyvių: šiemet pasiektas rekordinis jų skaičius – 550. Renginys vyksta lauke – Jūratės ir Kastyčio skvere prie Palangos tilto bei prie istorinio Palangos kurhauzo.
„Malonu matyti, kaip šias nuostabias erdves užpildo tautiniais kostiumais pasidabinusių šokančių žmonių sūkuriai. Šis savaitgalis atrodo ir labai spalvingas, ir kartu rudeniškai gražus“, – svarstė pašnekovė.
Vaikams – Kurhauzo nykštukas
Kitą savaitgalį Palangos Kurhauze, senuosiuose grafų rūmuose, rengiamas tradicinis menų festivalis šeimoms „Kurhauzo nykštukas“.
Dar 2018 m. šis menų festivalis įrodė, jog mažieji Palangos gyventojai ir jų tėveliai nori pažinti profesionalų teatrą ir jo subtilybes. Per šešerius gyvavimo metus renginys išaugo į menų festivalį, kuriame galima išvysti ne tik profesionalaus teatro, šokio ir muzikos, bet ir dalyvauti edukacinėse programose ir kūrybinėse laboratorijose. Numatomi spektakliai vaizdingi, šiuolaikiški, įdomūs.
„Tai nėra masiniai renginiai, bet labai gražūs nišiniai projektai, kurie leidžia pajusti Palangos kurorto kultūrinio gyvenimo pulsą. Džiaugiamės, kad nykštukas keliauja per visus žiūrovus – nuo pusės metukų iki pradinukų ir jų šeimų“, – pridūrė Palangos kultūros centro vadovė V. Petrauskienė.
Etnokultūros gerbėjams
Kitą savaitgalį, rugsėjo 20 d., Šventojoje bus minima Baltų vienybės diena.
Šventosios jūrų uosto pievoje vyks smagi šventė, skatinanti prisiminti ir puoselėti bendras lietuvių ir latvių kultūros šaknis. Baltiškas piknikas visus suburs prie vaišių stalo, kvies ragauti lietuviškų ir latviškų patiekalų. Žaidimų kiemelis vaikams pasiūlys išbandyti lietuvių ir latvių liaudies žaidimus. Skonių pažinimas atvers kulinarinio paveldo lobyną – dalyviai galės susipažinti su tradiciniais patiekalais, tokiais kaip lietuviškas kastinys, latviški špekeraučiai. Dainos ir šokiai sujungs muziką ir judesį – scenoje pasirodys folkloro, etnografiniai ir šokio ansambliai iš Palangos, Šventosios, Klaipėdos ir Rucavos.
Vakarą vainikuos Baltų vienybės ugnis – pajūryje, prie senojo Šventosios molo, įsižiebs laužas palydint saulę ir jūros bangų ošimui susiliejant su būgnų ritmais. Laužo šviesoje skambės legendos, sutartinės apie saulę, ugnį ir jūrą, kviečiančios įsižiūrėti į amžiną ryšį tarp gamtos ir žmogaus.
„Šventę rengiame prie jūros, kur pagal baltiškas tradicijas bus kuriamas laužas, nes ugnis yra svarbiausias Baltų vienybės simbolis. Be to, visi norintys galės įsilieti į 50-ies būgnų ratą ir kartu kurti šventės atmosferą“, – pasakojo V. Petrauskienė.
Didžiausias senjorų renginys
Na, o paskutinį rugsėjo savaitgalį Palangoje startuos jau tradicija tampanti Senjorų savaitė. Pernai ji buvo surengta pirmą kartą ir sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo.
„Patikėkite, tiek žmonių, kiek buvo pernai per Senjorų savaitę, Palanga sulaukia karštą vasarą. Buvo užimti ir viešbučiai, ir renginių salės“, – prisiminė V. Petrauskienė.
„Senjorų savaitė“ – didžiausias muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Lietuvoje, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. Šiemet jis rengiamas rugsėjo 28 – spalio 3 d. Palangoje.
Festivalio programoje – populiarios muzikos koncertai, susitikimai ir diskusijos senjorams aktualiomis temomis, ekskursijos, sveikatingumo mankštos, pėsčiųjų žygiai, protų kovos, kino filmai. Dauguma renginių senjorams – nemokami, o per festivalį Palangos viešbučiai senjorams taiko specialią kainą.
Dėmesys Japonijos kultūrai
Pirmąjį spalio savaitgalį, 3–5 d., renginių estafetę perima išskirtinis tarptautinis renginys – Bonsai ir Suiseki kongreso bei Japonijos menų ir kultūros festivalis.
Unikalus renginys suburs bonsai meistrus, suiseki menininkus bei Japonijos kultūros puoselėtojus iš viso pasaulio. Festivalio lankytojų lauks išskirtinė programa trijose skirtingose Palangos erdvėse – kurhauze, koncertų salėje ir kurorto muziejuje.
„Kiekvienoje iš šių vietų atrasite vis kitokį rytietiško meno, kultūros ir dvasios pasaulį. Žiūrovų lauks įvairūs pasirodymai, arbatos gėrimo ceremonijos, galimybė pasipuošti prabangiais japoniškais kimono – su visa geišos šukuosena ir makiažu. Pamatysite įspūdingą bonsai kolekciją, nusidažiusią rudeninėmis spalvomis, bei pirmą kartą Lietuvoje pristatomą autentiškų samurajų šarvų ekspoziciją“, – pasakojo Palangos kultūros centro vadovė.
Darkart – pagarba M. K Čiurlioniui
Šį rudenį Palangoje jau šeštą kartą susitiks kultūros žmonės, tyrėjai, kūrėjai ir bendruomenių atstovai – spalio 8–9 d. vyks kultūros forumas „Kultūros jūra: Panirti. Išnirti. Atsinaujinti“. Forumas kvies tyrinėti etninės kultūros aktualijas bei apžvelgti jubiliejinių 150-ųjų M. K. Čiurlionio metų reikšmę.
„Šių metų forume persipina dvi temos – etnokultūra ir M. K. Čiurlionis. Pirmąją dieną pinsime senas gijasnaujus raštus etnokultūros laboratorijoje. Antroji forumo diena prasidės unikaliu patyrimu – rytine kava prie jūros su M. K. Čiurlioniu. Čia dalyviai kūrybiškai klausysis simfoninės poemos „Jūra“, dalinsis įkvėpimais ir minčių blyksniais. Po įkvepiančio ryto – forumo sesijos Kurhauze“, – pasakojo V. Petrauskienė.
Renginių, festivalių ir edukacijų programa Palangoje šį rudenį išties plati, tad daugiau informacijos ieškokite https://palangoskultura.lt/renginiai-palangoje/.
