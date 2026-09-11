Raganų apsauga – nuo dvasių

Siūlo žvakių su pelynu
Baltąja ragana pasivadinusi moteris nusprendė parduoti savo pačios pagamintas žvakes su pelynais.
„Juodos žvakes paruošiau pati su pelynu, kuris gerina protinį suvokimą, išvaro piktąsias dvasias, jei tokių yra, saugo žmones nuo blogio, žalos ir nelaimių. Pelynas nuo seno buvo gerbiamas talismanas. Šios žvakės puikiai tinka energetiniam apsivalymui, jei galvojate, kad turite daug negatyvo ar kažkas kažko palinkėjęs, ar norite apsaugos. Atsiunčiu su instrukcija, kaip deginti“, – nurodė pardavėja.
Klaipėdiečiai šia preke kol kas nesusidomėjo, o virtualioje asmeninėje raganos paskyroje siūloma ir daugiau įvairių prekių, kurias žmonės perka ir veikiausiai tiki jų galia.
Pavyzdžiui, talismanas, kuris padės patraukti vyrų dėmesį, „atsijungti“ nuo meilės, sustiprins „magnetizmą ir natūralų patrauklumą“. Taip pat velnio kaulų muilas, kuris neva išvalys neigiamas energijas, prakeiksmus, pavydą, magiškas atakas.
Nors dauguma prekių skirtos moterims, yra ir tinkančių vyrams, pavyzdžiui, pakabukas ant kaklo, „skirtas tiems, kas nori tapti tuo, kurio bijo kiti“.
Moterys domisi labiau
Nors dauguma prekių skirtos moterims, yra ir tinkančių vyrams, pavyzdžiui, pakabukas ant kaklo, „skirtas tiems, kas nori ne tik apsisaugoti, bet ir tapti tuo, kurio bijo kiti“.
Kadangi žmonėms įdomu sužinoti apie ateitį, siūlomas ir Taro kortų skaitymas, astrologinė informacija.
Beje, nė vienos paslaugos ar prekės kainos viešai nenurodomos. Paklausus apie kainą, pardavėja susisiekia asmeniškai.
Už 100 eurų išims čipą
Dar viena taip pat ragana pasivadinusi moteris klaipėdiečiams siūlė apsivalymo nuo „COVID-19“ padarinių, vadinamojo čipo iš odos išvalymo, paslaugas. Kainos už jas siekė net 100 eurų.
Už Taro kortų skaitymą save vadinančios sielų gydytojos, būrėjos, raganos prašo įvairių sumų – nuo 10 iki 20 eurų ir daugiau, išsami analizė apie žmogų, jo ateitį, ligas gali siekti 50 ir daugiau eurų.
„Viskas vyksta taip: jūs elektroniniu paštu man atsiunčiate savo nuotrauką, kurioje iš arti matytųsi veidas, gimimo datą, mėnesį, dieną ir laiką. Išsamiai aprašote rūpimą situaciją ir klausimus. Aš jums parašau rekvizitus apmokėjimui, tikslią datą ir laiką kada atliksiu būrimą ir situacijos analizę būtent jums. Tai svarbu dėl to, kad būtent tuo momentu galvotumėte apie savo situaciją ir galėčiau maksimaliai gerai jus „pasiekti“ ir išjausti“, – apie būrimo procesą pasakojo klaipėdietė, sukaupusi, kaip ji nurodė, net 20 metų patirtį būrimų srityje.
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