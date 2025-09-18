Pylė kaip iš kibiro: čia jau pasiekta viso rugsėjo kritulių norma

„Ten jau pasiekta viso rugsėjo mėnesio kritulių norma. Dėl to lietaus vanduo pradėjo kauptis žemesnėse vietose. Taip pat kyla vandens lygis vietinėse upėse“, – teigė meteorologai.
Nuo rugsėjo 10 d. 21 val. iki rugsėjo 18 d. ryto (t. y. per kiek daugiau nei savaitę) daugiausia palijo:
Nidoje – 120,4 mm;
Klaipėdoje – 118,8 mm;
Ventėje – 111,1 mm;
Palangoje – 110,8 mm;
Šilutėje – 109 mm;
Pagėgiuose – 98,3 mm;
Kretingoje – 93,2 mm.
„Rugsėjo mėnesio norma vakariniuose rajonuose siekia apie 80–90 mm. Įprastai per rugsėjo antrąjį dešimtadienį iškrenta iki 25–32 mm. Taigi, kritulių kiekis už įprastinį yra maždaug 3–4 kartus didesnis. Vis dėlto, labai drėgna ne visur. Dalyje Suvalkijos, Joniškio–Pakruojo apylinkėse ir šiaurės rytuose kritulių kiekis per tą patį laikotarpį neviršijo 15–20 mm. Ateinančiomis dienomis atšils ir bus daug sausiau“, – teigė sinoptikai.
Prognozuojama, kad penktadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 17–22 laipsniai šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur apie 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Rugsėjo 18 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 84 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 11–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Naujausi komentarai