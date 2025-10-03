Sinoptikė papasakojo, kokie bus savaitgalio orai

Šeštadienį sustiprės vėjas
Artimiausios paros orus lems tolstančio anticiklono pietvakarinis pakraštys. Šeštadienio naktį bus nepastoviai debesuota, be lietaus. Temperatūra naktį sieks 1–6 laipsnius šilumos, vietomis, dirvos paviršiuje, daug kur numatomos šalnos.
Dieną, pasak sinoptikės, debesų daugės, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Vis tik stiprės vėjas.
„Pietryčių vėjas dieną sustiprės iki 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kaunienė ir priduria, kad aukščiausia temperatūra šią dieną svyruos tarp 10–14 laipsnių šilumos.
Sekmadienį lis kone visoje šalyje
Sekmadienį Lietuvoje įsitvirtins lietus. Sinoptikės teigimu, jo netrūks nei naktį, nei dieną.
„Naktis bus apniukusi. Pradedant vakariniais, daugelyje rajonų palis, intensyviau pajūrio ruože ir Žemaičių aukštumoje. (...) Sekmadienio dieną rasis šiek tiek pragiedrulių, tačiau palis dar daugelyje šalies vietų“, – prognozuoja ji.
Tiesa, sekmadienį ir toliau bus vėjuota. Naktį vėjo gūsiai sieks 9–14 m/s, pajūryje 15–18 m/s. Vėjas nerims ir dieną.
Tuo metu oro temperatūra sekmadienio naktį sieks 6–11 laipsnių šilumos, o dieną oras įšils iki 10–15 laipsnių.
Pirmadienį laikysis debesuoti ir drėgni orai
Nauja savaitės prasidės drėgnais ir debesuotais orais.
Kaip pastebi T. Kaunienė, pirmadienį lietaus bus mažiau negu sekmadienį, didesnė jo tikimybė vakarinėje šalies pusėje.
Taip pat pamažu rims vėjas ir kryps iš pietų, pietryčių. Temperatūra naktį nusileis iki 5–10 laipsnių šilumos, dieną kils iki 11–16 laipsnių.
Naujausi komentarai