Privačiomis lėšomis apmokėta Liberalų sąjūdžio nario Trušo savireklama – politinė

Kaip teigiama VRK pranešime spaudai, nustatyta, kad A. Trušo reklama yra dalis Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus užsakytos reklamos kampanijos.
VRK šiuo atveju pradėjo domėtis šį pavasarį, gavusi pranešimą su prašymu įvertinti, ar Klaipėdos mieste esančiuose reklamos stenduose skleidžiama reklama „Artur Truš. Saulutės seniūnaitis, ar žinai, kas rūpinasi tavo rajonu?“ nepažeidžia Rikimų kodekso nuostatų.
Pilietis rašė, kad asmuo reklamoje nurodomas kaip seniūnaitis, tačiau viešai žinoma, jog jis planuoja dalyvauti artėjančiuose savivaldos merų rinkimuose. Asmuo, neradęs reklamos žymėjimo, nurodančio, kas yra reklamos užsakovas ir finansuotojas, domėjosi, ar tai nėra paslėpta politinė reklama.
Atlikusi aplinkybių patikslinimą, gegužės mėnesį VRK pradėjo tyrimą dėl šio atvejo, kurio metu paaiškėjo, kad Klaipėdos miesto išorinės reklamos plotuose – viešojo transporto stotelių paviljonuose „Atgimimo aikštė“, „Pempininkų“ ir „Vėtrungė“ skleistą reklamą užsakė Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkas A. Trušas, tą pačią dieną, poros minučių skirtumu, sudarydamas dvi sutartis su reklamos stendų valdytoju.
„Viena sutartimi užsakydamas Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus politinės reklamos kampaniją, kita – savo, kaip seniūnaičio, savireklamą, A. Truš nurodė, kad apmokės ją asmeninėmis lėšomis“, – nurodoma VRK pranešime.
VRK nustatė, kad abi reklamos – tiek Liberalų sąjūdžio politinė reklama, tiek A. Trušo asmeninėmis lėšomis apmokėta jo, kaip seniūnaičio, savireklama – yra tarpusavyje panašios ir orientuotos į tą patį tikslą – populiarinti seniūnaičius, Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto narius, viešai žinomus kaip šio skyriaus vadovybę sudarančius asmenis, atsakingus už pasirengimą 2027 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams.
Todėl VRK nusprendė, kad tiek A. Trušas, tiek Liberalų sąjūdžio Klaipėdos miesto skyriaus narių – seniūnaičių politinė reklama sudaro vieną politinės reklamos kampaniją.
Įvertinus tai, kad visi subjektai – tiek A. Trušas, tiek Liberalų sąjūdis, tiek reklamos plotų valdytojas laiku teikė informaciją ir vėliau ją tikslino, taip pat – kad tyrimo metu nustatyti pažeidimai yra mažareikšmiai, nenustačius jokių sunkinančių aplinkybių, komisija skyrė A. Trušui ir reklamos plotus valdančiai įmonei įspėjimus ir rekomendavo imtis kontrolės priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas Reklamos reglamento laikymasis.
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