 Priemonė pramogoms – balionai

Priemonė pramogoms – balionai

2026-06-19 10:54
Indrė Kiseliovaitė

Atnaujintame Neringos skvere šįmet įjungtas ir veikiantis geriamojo vandens fontanėlis džiugina netoliese gyvenančius klaipėdiečius. Nors jis yra skirtas atsigaivinti tiek čia apsilankantiems žmonėms, tiek ir jų augintiniams, nepilnamečiai sugalvojo jį panaudoti kitaip – vandeniu pripildo balionus ir juos mėto.

Išdaigos: Neringos skvere akį rėžia susprogdintų balionų gausybė.
Išdaigos: Neringos skvere akį rėžia susprogdintų balionų gausybė. / Skaitytojos nuotr.

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 liekanomis kone kasdien pasidengia visa žaidimų aikštelės erdvė.

Ši žaidimų aikštelė skirta skirtingų amžiaus grupių vaikams. Joje apstu įvairios įrangos – nuo sūpynių iki čiuožyklų, tačiau čia atvykstančių jaunuolių dėmesį pastaruoju metu patraukė šalia esantis vandens fontanėlis.

Klaipėdiečiai, atvykę į žaidimų aikštelę su savo atžalomis, visiškai nekreipia dėmesio į išdaigas krečiančius 10–13 metų vaikus, kurie, prisipildę vandeniu balionus, sprogdina juos prie pat ant suoliukų sėdinčių senjorų ar kitų vaikų.

„Bandžiau vaikus sudrausminti, pasakyti, kad šiukšlinti negražu, tačiau galite įsivaizduoti, kokio atsako sulaukiau. Jiems nė motais. Svarbu, kad smagu“, – pasakojo garbaus amžiaus klaipėdietė.

Kone kasdien į skverą atvykstantys už švarą teritorijoje atsakingi rangovai sutvarko aplinką, surenka balionų liekanas, tačiau dienai bėgant jų ir vėl atsiranda.

Šiame straipsnyje:
balionai
pramogos
Neringos skveras
geriamojo vandens fontanėliai
vandens balionėliai
išdaigos

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