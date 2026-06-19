Priemonė pramogoms – balionai

liekanomis kone kasdien pasidengia visa žaidimų aikštelės erdvė.
Ši žaidimų aikštelė skirta skirtingų amžiaus grupių vaikams. Joje apstu įvairios įrangos – nuo sūpynių iki čiuožyklų, tačiau čia atvykstančių jaunuolių dėmesį pastaruoju metu patraukė šalia esantis vandens fontanėlis.
Klaipėdiečiai, atvykę į žaidimų aikštelę su savo atžalomis, visiškai nekreipia dėmesio į išdaigas krečiančius 10–13 metų vaikus, kurie, prisipildę vandeniu balionus, sprogdina juos prie pat ant suoliukų sėdinčių senjorų ar kitų vaikų.
„Bandžiau vaikus sudrausminti, pasakyti, kad šiukšlinti negražu, tačiau galite įsivaizduoti, kokio atsako sulaukiau. Jiems nė motais. Svarbu, kad smagu“, – pasakojo garbaus amžiaus klaipėdietė.
Kone kasdien į skverą atvykstantys už švarą teritorijoje atsakingi rangovai sutvarko aplinką, surenka balionų liekanas, tačiau dienai bėgant jų ir vėl atsiranda.
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