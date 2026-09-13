 Prie laiptinės – dovanos kaimynams

Prie laiptinės – dovanos kaimynams

2026-09-13 05:00
Klaudija Audickaitė

Ne viskas, ko žmogui nebereikia, turi keliauti į šiukšlių konteinerį. Pietiniame Klaipėdos rajone pastebima kaimynų iniciatyva – dar tinkamus naudoti daiktus žmonės išneša į lauką ir palieka prie daugiabučių laiptinių, kad juos galėtų pasiimti tie, kam jų reikia.

Iniciatyva: prie daugiabučio laiptinės buvo palikti riedučiai su lapeliu, kuriame nurodyta, kad jie dovanojami.
Iniciatyva: prie daugiabučio laiptinės buvo palikti riedučiai su lapeliu, kuriame nurodyta, kad jie dovanojami. / K. Audickaitės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Vieną tokį vaizdą Ievos Simonaitytės gatvėje pastebėjo gyventojai – prie daugiabučio laiptinės buvo padėtas maišelis su riedučiais.

Pritvirtintame lapelyje aiškiai parašyta, kad riedučiai dovanojami, taip pat nurodytas jų dydis.

Atrodytų, paprastas gestas, tačiau tokia dovana gali tapti maloniu radiniu kitam kaimynui, ypač tada, kai daiktas dar geras, bet kai kuriems jau nebereikalingas.

„Vis dažniau matau, kaip žmonės dar tinkamus naudoti daiktus dovanoja kaimynams, ir manau, kad tokia iniciatyva yra puiki. Visgi kam mesti gerą daiktą, jei jis dar yra tinkamas naudoti? Gal kas neturi galimybės įsigyti riedučių, ir štai kažkas iš kaimynų dovanoja. Daugiau tokių iniciatyvų norėtųsi“, – atviravo šio kvartalo gyventoja Greta.

Pasak jos, tokie spontaniški kaimyniški daiktų mainai nėra vienkartinis atvejis – neseniai buvo išnešta ir nemažai žaislų vaikams, kuriuos gyventojai taip pat paliko kaip dovanas.

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