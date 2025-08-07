Prie garažų – netvarka: gyventojams tai panašu į vietą nakvynei

Negana to, kad siena išterliota grafičiais, aplinkui prikrauta atliekų. Aplinkiniams didžiausią nerimą kelia tai, kad šis vaizdas „puošia“ šalia esančių daugiabučių kiemo teritoriją, o netoliese – senamiestis.
„Blogiausia, kad atrodo, jog ten kažkas pradėjo nakvoti – tai įrodo ant žolės paklotos striukės, vienkartinė lėkštė ir dar daugiau daiktų bei šiukšlių“, – tvirtino netoliese gyvenantis Mantas.
Pasak jo, žmonių čia dar nebuvo pastebėta, tačiau vieta tikrai atrodo netvarkingai ir tokios problemos anksčiau niekada nebūdavo.
Pro šalį vaikšto daug praeivių, ypač vaikų, todėl toks vaizdas tikrai nėra puošmena, kai kažkas šią erdvę bando paversti savo teritorija ir palieka šiukšlyną.
„Kas ten žino, gal čia nebūtinai benamiai buriasi – gal jaunimas? Reikėtų atidžiau pastebėti šią vietą ir įsitikinti“, – svarstė klaipėdietis.
Kol kas gyventojams reikia išlikti budriems ir stebėti, kas lankosi šioje vietoje ir palieka tokią netvarką.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, aplinkos teršimas gali užtraukti įspėjimą arba piniginę baudą, kurios dydis priklauso nuo situacijos, išmestų atliekų kiekio ir jų pavojingumo aplinkai.
